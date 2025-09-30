Хаби АЛОНСО: «Он не жаловался. Было замечание, которое мы поняли»

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные со счетом 5:0 одолели «Кайрат»:

О Мбаппе

Он играет решающую роль практически в каждом матче. Он очень точен перед воротами. На днях он также забил впечатляющий гол в дерби. Нам нужны его качества, чтобы процветать. Не только для голов, но и для всего остального. За его влияние. У него может быть впечатляющий сезон».

О матче

«Мы приехали сюда с четкой целью выиграть матч. Это другой турнир, и мы хотели хорошо начать. Теперь предстоит матч с «Ювентусом». Важно забивать, когда появляются возможности. Миссия выполнена; игроки сыграли серьезно. Мы отправляемся в Вильярреал с настроем на победу».

О жалобах Винисиуса после замены

«В другой день... но не сегодня. Виноватым всегда является тренер. Винисиус не жаловался. Было замечание, которое мы поняли».

О игре «Кайрата»

«Кайрат» заслуженно играет в Лиге чемпионов. Мы уже видели это, и именно это означало приезд «Реала». Это был впечатляющий прием. Удачи».

О том, что Реал Мадрид сначала чувствовал себя некомфортно

«Да, в начале они давили на нас один на один. Когда мы начали взаимодействовать с Ардой, он хорошо нашел трех нападающих. Он нашел хорошие ситуации. Сначала он нас немного удивил».

О позиции Арды Гюлера – глубокий плеймейкер или атакующий полузащитник

«Он может играть и там, и там. Он создан для этого. Он играет на промежуточной позиции. Он забивает голы, у него есть талант к последнему пасу. Сегодня он сыграл великолепно».