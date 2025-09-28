Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я увидел, как летит мяч, и понял: надо забивать»
Франция
28 сентября 2025, 20:07 | Обновлено 28 сентября 2025, 20:12
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я увидел, как летит мяч, и понял: надо забивать»

Украинский защитник ПСЖ забил гол в ворота команды Осер в матче Лиги 1

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я увидел, как летит мяч, и понял: надо забивать»
ПСЖ. Илья Забарный

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный прокомментировал победу над «Осером» (2:0) в матче 6-го тура Лиги 1, в котором он забил гол:

«Да, я считаю, что хорошо вернуться к игре как чемпионы. Это был отличный матч. Есть еще над чем работать, но хорошо, что сохранили ворота сухими, и теперь движемся дальше.

Гол? Это был стандарт. Когда у нас есть стандарт, это возможность помочь команде и забить, и именно это я и сделал.

На самом деле все было достаточно просто: подача от Витиньи. Я увидел, как летит мяч, и понял: нужно забивать».

Видеообзор матча: ПСЖ – Осер – 2:0

Vitaly Kozak
Майже як Сікан вчора - Данило побачив, що м'яч летить прямо в голову і спрямував його в ворота.
Ярослав Яр
Ударил конечно коряво.
