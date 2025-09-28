ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги 1 2025/26
27 сентября парижский ПСЖ сыграл против Осера в матче шестого тура Лиги 1 2025/26.
Коллективы провели поединок на стадионе Парк-де-Пренс в столице Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский центральный защитник подопечных Луиса Энрике Илья Забарный вышел в стартовом составе. На 32-й минуте Забарный поразил ворота соперников.
Лига 1 2025/26. 6-й тур, 27 сентября
ПСЖ – Осер – 2:0
Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судья зафиксировал положение вне игры во время гола Сун-Ву Хама для Южной Кореии U-20
«Орлы» шокировал чемпионов