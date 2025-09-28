Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
27.09.2025 22:05 – FT 2 : 0
Осер
Франция
28 сентября 2025, 00:33 | Обновлено 28 сентября 2025, 00:34
2101
0

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги 1 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 сентября парижский ПСЖ сыграл против Осера в матче шестого тура Лиги 1 2025/26.

Коллективы провели поединок на стадионе Парк-де-Пренс в столице Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский центральный защитник подопечных Луиса Энрике Илья Забарный вышел в стартовом составе. На 32-й минуте Забарный поразил ворота соперников.

Лига 1 2025/26. 6-й тур, 27 сентября

ПСЖ – Осер – 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

Видеообзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Беральдо (ПСЖ).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
По теме:
ФОТО. Дебютный гол Забарного за ПСЖ: как отреагировала жена футболиста
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Забарный – 5-й украинец, отличившийся голом во французской Лиге 1
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
