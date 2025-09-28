27 сентября парижский ПСЖ сыграл против Осера в матче шестого тура Лиги 1 2025/26.

Коллективы провели поединок на стадионе Парк-де-Пренс в столице Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

Украинский центральный защитник подопечных Луиса Энрике Илья Забарный вышел в стартовом составе. На 32-й минуте Забарный поразил ворота соперников.

Лига 1 2025/26. 6-й тур, 27 сентября

ПСЖ – Осер – 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

Видеообзор матча