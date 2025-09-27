Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
ПСЖ
27.09.2025 22:05 - : -
Осер
Франция
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок Лиги 1 состоится 27 сентября и начнется в 22:05 по Киеву

ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября на Парк де Пренс пройдет матч 6-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Осером. Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда сейчас вышла на небывалый ранее пик. Весной была реализована мечта всех, причастных к проекту: наконец-то получилось выиграть Лигу чемпионов. Причем с разгромом 5:0 в финале опытного Интера. Хотя, конечно, потом англичане показали, что никто не идеален: Челси в решающем матче клубного чемпионата мира одержал крупную победу. Да и Суперкубка УЕФА было бы не видать, если бы Тоттенхэм, ведя 2:0, не дрогнул в концовке.

Впрочем, решающие битвы еще далеко, а пока что подопечные Луиса Энрике, к которым все же в августе присоединился и Забарный, выигрывают у всех соперников буквально за счет класса (в том числе и Аталанту на старте новой Лиги чемпионов). Только в понедельник была осечка, но те 0:1 с Марселем объяснимы: как раз Усману Дембеле вручали Золотой Мяч!

Осер

Клуб в свое время имел успехи, вплоть до чемпионского титула. Но не стоит забывать, что при всей своей славной истории он провел 2012-2022 безвылазно во втором дивизионе. Более того, вернувшись оттуда, футболисты снова вылетели с предпоследнего места. И только нынешняя попытка закрепиться в Лиге 1 стала успешной: в прошлом сезоне новичок финишировал на одиннадцатой позиции.

Задача для Пелиссье и его подопечных и сейчас не меняется: главное обеспечить прописку. И в целом к этому пока что начали продвигаться вполне неплохо. Победу взяли уже в первом туре - 1-0 с Лорьяном. Потом, правда, были только поражения, от Ниццы, Нанта и Монако. И тем важнее было в прошлом туре добиться максимума: на своем поле взяли три очка с Тулузой.

Статистика личных встреч

За пять последних очных поединков Осер только раз, в декабре прошлого года, отобрал очки у гранда, закончив 1:1. Остальные матчи были выиграны Дембеле и компанией.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую осечку чемпиона за неделю. Перед своими трибунами они должны теперь выиграть уверенно - ставим с форой -2 гола (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
27 сентября 2025 -
22:05
Осер
Фора ПСЖ (-2) 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
ПСЖ Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
