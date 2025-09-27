27 сентября на Парк де Пренс пройдет матч 6-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Осером. Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда сейчас вышла на небывалый ранее пик. Весной была реализована мечта всех, причастных к проекту: наконец-то получилось выиграть Лигу чемпионов. Причем с разгромом 5:0 в финале опытного Интера. Хотя, конечно, потом англичане показали, что никто не идеален: Челси в решающем матче клубного чемпионата мира одержал крупную победу. Да и Суперкубка УЕФА было бы не видать, если бы Тоттенхэм, ведя 2:0, не дрогнул в концовке.

Впрочем, решающие битвы еще далеко, а пока что подопечные Луиса Энрике, к которым все же в августе присоединился и Забарный, выигрывают у всех соперников буквально за счет класса (в том числе и Аталанту на старте новой Лиги чемпионов). Только в понедельник была осечка, но те 0:1 с Марселем объяснимы: как раз Усману Дембеле вручали Золотой Мяч!

Осер

Клуб в свое время имел успехи, вплоть до чемпионского титула. Но не стоит забывать, что при всей своей славной истории он провел 2012-2022 безвылазно во втором дивизионе. Более того, вернувшись оттуда, футболисты снова вылетели с предпоследнего места. И только нынешняя попытка закрепиться в Лиге 1 стала успешной: в прошлом сезоне новичок финишировал на одиннадцатой позиции.

Задача для Пелиссье и его подопечных и сейчас не меняется: главное обеспечить прописку. И в целом к этому пока что начали продвигаться вполне неплохо. Победу взяли уже в первом туре - 1-0 с Лорьяном. Потом, правда, были только поражения, от Ниццы, Нанта и Монако. И тем важнее было в прошлом туре добиться максимума: на своем поле взяли три очка с Тулузой.

Статистика личных встреч

За пять последних очных поединков Осер только раз, в декабре прошлого года, отобрал очки у гранда, закончив 1:1. Остальные матчи были выиграны Дембеле и компанией.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую осечку чемпиона за неделю. Перед своими трибунами они должны теперь выиграть уверенно - ставим с форой -2 гола (коэффициент - 1,68).