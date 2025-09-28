Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
27.09.2025 22:05 – FT 2 : 0
Осер
Франция
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике провел пресс-конференцию после выигранного матча у Осера в шестом туре Лиги 1 2025/26 (2:0), в частности прокомментировав игру украинского центрбека Ильи Забарного, который отметился первым голом за французский гранд:

Как вы оцениваете первый гол Ильи Забарного? «Все, что мы видели в нем, мы и получили. Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне».

Какие новости по Витинье и Хвиче Кварацхелии? «К сожалению, я ничего не могу сказать. Это не хорошо, но нужно дождаться заключение медицинског штаба, чтобы узнать в воскресенье или в понедельник, какие у них травмы».

Через четыре дня выезжаете в Барселону. Вас беспокоит эта череда травм? «Нужно всегда быть позитивным, быть негативным легко. Жаль, что четыре-пять игроков ПСЖ травмированы, и что есть травмированные и у «Барсы». Это не очень хорошо и для меня, и для тренера «Барсы» (Ханси Флика), и для зрителей».

То, что ваши защитники забивают в отсутствие звездных нападающих (Дуэ, Дембеле...), вас успокаивает? «Нужно быть позитивным. Уметь справляться с этим – это важно. Травмы случаются не только в ПСЖ, но и во всех командах с насыщенным календарем. Два гола со «стандартов» – да, это хорошо, мы много работаем над этими ситуациями, приятно видеть, что мы преодолеваем такие трудности».

Витинья действительно травмирован? «Я не знаю, травма это или нет. Он что-то почувствовал. Мы не хотим рисковать».

Фабиан Руис сыграет в среду? «Я не знаю. Завтра мы начнем думать о матче с «Барсой». Это одна из лучших команд с мощной атакой. Это настоящее удовольствие играть против команды, у которой есть наша идентичность. Мы готовы играть против любого соперника, в любом матче – это способность настоящей команды. А мы » настоящая команда».

Видеообзор матча ПСЖ – Осер (2:0)

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Беральдо (ПСЖ).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
Луис Энрике пресс-конференция Илья Забарный Лига 1 (Франция) ПСЖ Осер чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков Источник: L'Equipe
