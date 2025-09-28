Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков

27 сентября ПСЖ на Парк-де-Пренс переиграл Осер в матче шестого тура Лиги 1 2025/26.

Парижане одолели соперников со счетом 2:0. Голами за столичный коллектив отличились Илья Забарный и Лукас Бералдо.

Украинский центральный защитник Забарный оформил свой первый гол в футболке ПСЖ. Илья поразил ворота Осера на 32-й минуте и бурно отпраздновал значимое событие в своей карьере.

В этой встрече ПСЖ потерял двух ключевых игроков: Витинью и Хвичу Кварацхелию. Теперь в лазарете парижан Усман Дембеле, Маркиньос, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Витинья и Хвича. Следующим поединок ПСЖ проведет 1 октября против Барселоны в Лиге чемпионов.

ПСЖ набрал 15 очков из 18 возможных за шесть туров нового сезона чемпионата Франции. В прошлом матче Забарный и компания потерпели поражение от Марселя. У Осера всего шесть пунктов и 13-я позиция.

Лига 1 2025/26. 6-й тур, 27 сентября

ПСЖ – Осер – 2:0

Голы: Забарный, 32, Бералдо, 54

ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Беральдо, Лукас-Франсуа Эрнандес, Илья Забарный, Витор Феррейра (Ашраф Хакими, 36), Варрен Заир-Эмри, Сенни Маюлу (Квентин Нджантоу, 62), Ли Кан Ин (Матис Жангеал, 80), Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола, 46), Ибрагим Мбайе, Гонсалу Рамуш

Осер: Донован Леон, Франсиско Сьерральта, Марвин Сеная, Гидеон Менса, Клеман Акпа (Лассо Кулибали, 65), Телли Сиве (Секу Мара, 46), Элиша Овусу (Ассан Диуссе, 87), Дэниэл Намасо (Ибрагим Осман, 74), Кевен Дануа (Руди Матондо, 75), Лассин Синайоко, Хосуэ Казимир

Предупреждения: Брэдли Баркола (88) – Марвин Сеная (24), Руди Матондо (77)

