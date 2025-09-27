27 сентября 23-летний украинский центральный защитник Илья Забарный забил свой первый гол за французский ПСЖ.

Забарный открыл счет в матче шестого тура Лиги 1 2025/26 против команды Осер, отличившись на 32-й минуте.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Забарного во время празднования его первого мяча в футболке столичного гранда Франции!

Забарный принес ПСЖ победу над Осером в первом тайме, 1:0. Ассист на Илью отдал португалец Витинья, который сразу же был заменен на Ашрафа Хакими.

ФОТО. Лицо и эмоции Забарного после первого забитого гола в футболке ПСЖ