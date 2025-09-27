ФОТО. Лицо и эмоции Забарного после первого забитого гола в футболке ПСЖ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
27 сентября 2025, 23:01 |
Илья отличился в матче шестого тура Лиги 1 2025/26 против Осера

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 сентября 23-летний украинский центральный защитник Илья Забарный забил свой первый гол за французский ПСЖ.

Забарный открыл счет в матче шестого тура Лиги 1 2025/26 против команды Осер, отличившись на 32-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Забарного во время празднования его первого мяча в футболке столичного гранда Франции!

Забарный принес ПСЖ победу над Осером в первом тайме, 1:0. Ассист на Илью отдал португалец Витинья, который сразу же был заменен на Ашрафа Хакими.

По теме:
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
ПСЖ – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Забарный – 5-й украинец, отличившийся голом во французской Лиге 1
