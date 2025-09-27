Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Франция
27 сентября 2025, 22:41 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:51
5910
11

Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник Илья Забарный отметился первым голом в футболке ПСЖ!

27 сентября Илья поразил ворота команды Осер на 32-й минуте матча шестого тура Лиги 1 2025/26. Ассист на украинца отдал Витинья.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Забарный проводит шестой матч за столичный гранд Франции. Для него это первое результативное действие за подопечных Луиса Энрике.

В летнее трансферное окно Илья перебрался в ПСЖ из английского Борнмута.

Всего у Забарного теперь три гола за карьере. Первый он оформил в сезоне УПЛ 2020/21, когда выступал за киевское Динамо, а второй положил в составе Борнмут в кампании АПЛ 2023/24.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Забарный ПСЖ Осер видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Молодець!
Ответить
+5
Viktor Shuper
вогонь! вітання з першою банкою!
Ответить
+5
GroundUnder
канешна, не эшторилам забивать, но тоже ничего
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Cruyff
Що за фішка гри без щитків, треба мати забиті ноги кікбоксера
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Arera
И сразу же побежал дружка своего болотного целовать в губы((..
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
