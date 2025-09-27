Украинский центральный защитник Илья Забарный отметился первым голом в футболке ПСЖ!

27 сентября Илья поразил ворота команды Осер на 32-й минуте матча шестого тура Лиги 1 2025/26. Ассист на украинца отдал Витинья.

Забарный проводит шестой матч за столичный гранд Франции. Для него это первое результативное действие за подопечных Луиса Энрике.

В летнее трансферное окно Илья перебрался в ПСЖ из английского Борнмута.

Всего у Забарного теперь три гола за карьере. Первый он оформил в сезоне УПЛ 2020/21, когда выступал за киевское Динамо, а второй положил в составе Борнмут в кампании АПЛ 2023/24.

❗️ ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером

Getty Images/Global Images Ukraine

