  ПСЖ – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
27.09.2025 22:05 - : -
Осер
Франция
25 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:26
21
0

ПСЖ – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 22:05 по Киеву матч Лиги 1

25 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:26
21
0
ПСЖ – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Осер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Осер
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Осер Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
