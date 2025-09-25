Франция25 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:26
ПСЖ – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 22:05 по Киеву матч Лиги 1
В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Осер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
