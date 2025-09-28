Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Илья помог победить «Осер»
В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» встретился с «Осером».
Поединок проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева победили соперника со счетом 2:0.
В стартовом составе парижан сыграл Илья Забарный, который забил свой первый гол за столичный клуб, отличившись на 32-й минуте. По завершении матча известный статистический портал WhoScored оценил игру Ильи в 7,6 баллов.
Лучшую оценку получил партнер Ильи по центру обороны Лукас Бералдо, который также отличился голом и получил 8,9 балла.
Оценки матча ПСЖ – Осер от WhoScored
