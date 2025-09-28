Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Франция
28 сентября 2025, 02:05 | Обновлено 28 сентября 2025, 02:33
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол

Илья помог победить «Осер»

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» встретился с «Осером».

Поединок проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева победили соперника со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе парижан сыграл Илья Забарный, который забил свой первый гол за столичный клуб, отличившись на 32-й минуте. По завершении матча известный статистический портал WhoScored оценил игру Ильи в 7,6 баллов.

Лучшую оценку получил партнер Ильи по центру обороны Лукас Бералдо, который также отличился голом и получил 8,9 балла.

Оценки матча ПСЖ – Осер от WhoScored

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forvard001
Буде багато таких матчів для Іллі,я чекаю його вдалу гру вже на весні,в плей оф ЛЧ,ось там буде видно рівень довіри йому від Енріке
Ответить
0
