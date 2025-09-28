Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
29.09.2025 15:30 - : -
Буковина
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 15:38 | Обновлено 28 сентября 2025, 15:46
Феникс-Мариуполь – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 29 сентября в 15:30 по Киеву

Феникс-Мариуполь – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Феникс-Мариуполь

В понедельник, 29 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Феникс-Мариуполь

За 7 игр в текущем сезоне Первой лиги коллектив смог одержать 2 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Однако 2/3 этих проигрышей прошли еще в 2-х стартовых турах сезона, когда команда только начинала набирать форму. 8 очков на счету позволяют «Фениксу» занимать 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата на данный момент.

В Кубке Украины мариупольцы тоже смотрятся очень достойно. На стадии 1/32 финала клуб одолел второлиговый «Ужгород», а в следующем раунде в серии пенальти победил запорожский «Металлург».

Буковина

Практически в идеальной форме сейчас находится черновицкая команда. За 7 поединков в Первой лиге «Буковина» потеряла очки только дважды – в 1-м и 2-м турах, сыграв вничью 0:0 с «Ингульцем» и «Агробизнесом». С 17-ю баллами на счету клуб занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от «Черноморца» всего на 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины «желто-черные» одолели любительский «Авангард» и львовские «Карпаты», благодаря чему и смогли квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

Клубы встречались между собой два раза в сезоне Первой лиги 2022/23. Тогда в обоих поединках с общим счетом 4:1 победила «Буковина».

Интересные факты

  • «Буковина» отличилась 15-ю голами в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Буковина» сохранила ворота сухими в 5 из 9 официальных матчах этого сезона.
  • «Феникс-Мариуполь» забил 4 мяча в текущем сезоне Первой лиги – ни у одной команды нет худшего показателя.

Прогноз

Я поставлю на победу «Буковины» с коэффициентом 1.7.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
