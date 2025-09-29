Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол на последней секунде. Буковина вырвала победу над ФК Феникс-Мариуполь
Первая лига
Феникс-Мариуполь
29.09.2025 15:30 – FT 2 : 3
Буковина
Украина. Первая лига
Гол на последней секунде. Буковина вырвала победу над ФК Феникс-Мариуполь

Команда Сергея Шищенко продолжает погоню за лидером

ФК Буковина

В понедельник, 29 сентября, во Львове прошел матч восьмого тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» уступил «Буковине» со счетом 2:3.

Поединок для «Буковины» начался достаточно неплохо. На 16-й минуте Евгений Подлепенец открыл счет, а спустя семь минут Виталий Дахновский сделас счет 2:0 в пользу команды Сергея Шищенко.

«Феникс-Мариуполь» не сложил руки. На 32-й минуте Марьян Залога отыграл один мяч, а в середине второго тайма Андрей Богданов счет сравнял.

И все же «Буковина» смогла вырвать победу. На 90+6-й минуте Вадим Витенчук забил решающий мяч. И сразу же прозвучал финальный свисток.

Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Буковина» – 2:3

Голы: Залога, 32, Богданов, 68 – Подлепенец, 16, Дахновский, 23, Витенчук, 90+6

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Богданов (Феникс-Мариуполь).
32’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Феникс-Мариуполь.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Буковина Черновцы Андрей Богданов Евгений Подлепенец Виталий Дахновский Вадим Витенчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
