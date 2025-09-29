Сергей ШИЩЕНКО: «Идем правильной дорогой – не всегда легко, но уверенно»

В заключительном матче восьмого тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:2 обыграла «Феникс-Мариуполь». Победный мяч команда забила на последних секундах встречи. Впечатлениями о матче поделился наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем вас с победой! Какие первые эмоции после столь драматического поединка?

– Очень важная игра сегодня была, очень тяжелая. Я очень рад, что мы дожали соперника. Полагаю, что мы контролировали игру, понимали, с кем играем, какая команда противодействует нам. Очень благодарен ребятам, что на последних секундах забили третий победный мяч. Эмоции безумны. Обожаю футбол именно за такие эмоции, которые сегодня игроки подарили и нам, и клубу, и болельщикам. Одержали сегодня очень важную победу.

– «Буковина» пропустила дважды после стандартов. Волнует ли вас это?

– Конечно, мы будем это анализировать, ведь пропустили два гола со стандартов. Посмотрим, какие были наши действия перед этими моментами, и сделаем выводы. Пока меня это не очень волнует, для меня это скорее информация для дальнейшей работы, чем волнение. Сделаем выводы и будем работать, чтобы избежать таких ситуаций.

– «Буковина» продолжила победную серию, одержав уже шестую подряд победу в чемпионате. Как это влияет на психологию игроков и вас лично?

– У нас есть цель, и все мы прекрасно понимаем, какая именно. Я всегда говорю игрокам, что для уверенности и психологии нам нужны победы. Это результат, ради которого мы работаем. И пока мы идем по правильной дороге: не всегда легко, но уверенно – победа за победой.