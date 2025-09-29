Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Идем правильной дорогой – не всегда легко, но уверенно»
Первая лига
Феникс-Мариуполь
29.09.2025 15:30 – FT 2 : 3
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 19:49 |
252
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Идем правильной дорогой – не всегда легко, но уверенно»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал драматическую победу в матче с ФК «Феникс-Мариуполь»

29 сентября 2025, 19:49 |
252
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Идем правильной дорогой – не всегда легко, но уверенно»

В заключительном матче восьмого тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 3:2 обыграла «Феникс-Мариуполь». Победный мяч команда забила на последних секундах встречи. Впечатлениями о матче поделился наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем вас с победой! Какие первые эмоции после столь драматического поединка?

– Очень важная игра сегодня была, очень тяжелая. Я очень рад, что мы дожали соперника. Полагаю, что мы контролировали игру, понимали, с кем играем, какая команда противодействует нам. Очень благодарен ребятам, что на последних секундах забили третий победный мяч. Эмоции безумны. Обожаю футбол именно за такие эмоции, которые сегодня игроки подарили и нам, и клубу, и болельщикам. Одержали сегодня очень важную победу.

– «Буковина» пропустила дважды после стандартов. Волнует ли вас это?

– Конечно, мы будем это анализировать, ведь пропустили два гола со стандартов. Посмотрим, какие были наши действия перед этими моментами, и сделаем выводы. Пока меня это не очень волнует, для меня это скорее информация для дальнейшей работы, чем волнение. Сделаем выводы и будем работать, чтобы избежать таких ситуаций.

– «Буковина» продолжила победную серию, одержав уже шестую подряд победу в чемпионате. Как это влияет на психологию игроков и вас лично?

– У нас есть цель, и все мы прекрасно понимаем, какая именно. Я всегда говорю игрокам, что для уверенности и психологии нам нужны победы. Это результат, ради которого мы работаем. И пока мы идем по правильной дороге: не всегда легко, но уверенно – победа за победой.

По теме:
По сценарию горняков. Статистика матча Рух – Шахтер
Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0. Снова без победы. Видеообзор матча
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
чемпионат Украины по футболу Андрей Богданов Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Теннис | 29 сентября 2025, 13:23 6
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине

Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 3
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
Футбол | 29.09.2025, 19:46
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
Бокс | 29.09.2025, 03:39
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем