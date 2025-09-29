Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлург Зп
29.09.2025 13:45 - : -
Ингулец
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 08:59 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:03
Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура

ФК Металлург Запорожье

29 сентября будут проведены три поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 7-й тур, 29 сентября 2025

  • 13:00. «Металлист» – «Левый Берег»
  • 13:45. «Металлург» Запорожье – «Ингулец»
  • 15:30. «Феникс-Мариуполь» – «Буковина»

13:00. «Металлист» – «Левый Берег»

13:45. «Металлург» Запорожье – «Ингулец»

15:30. «Феникс-Мариуполь» – «Буковина»

