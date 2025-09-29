29.09.2025 13:45 - : -
Украина. Первая лига29 сентября 2025, 08:59 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:03
Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура
29 сентября будут проведены три поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 7-й тур, 29 сентября 2025
- 13:00. «Металлист» – «Левый Берег»
- 13:45. «Металлург» Запорожье – «Ингулец»
- 15:30. «Феникс-Мариуполь» – «Буковина»
