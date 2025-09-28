Металлург Зп

В понедельник, 29 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 13:45.

Металлург

Совершенно неуверенно выглядит команда в текущем сезоне чемпионата. За 7 поединков «Металлург» потерпел 4 поражения, дважды сыграл вничью и одержал 1 победу. Этот единственный выигрыш со счетом 1:0 прошел в поединке против «Ворсклы» в 4-м туре. С 5-ю баллами на счету клуб занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы.

В Кубке Украины «Металлург» одолел «Фаденду» и квалифицировался в 1/16 турнира, однако там потерпел поражение от «Феникса-Мариуполя» в серии пенальти.

Ингулец

После неудачного выступления в Премьер-лиге в прошлом коллектив показывает довольно неплохие результаты. За 7 поединков Первой лиги «Ингулец» одержал уже 3 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Этот проигрыш произошел в матче против лидера лиги «Черноморца» в рамках 7-го тура. 12 набранных зачетных баллов позволяют клубу занимать 4-е место турнирной таблицы на данный момент.

В Кубке Украины «Ингулец» 2:1 победил любительский «Карбон» и 4:1 разгромил «Подолье», что и позволило ему квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды встречались между собой трижды. Две победы одержал «Ингулец», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Ингулец» забил 14 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

В то же время «Металлург» пропустил уже 12 мячей в Первой лиге – 2-й самый плохой результат среди всех команд чемпионата.

«Металлург» не победил ни в одном из 5 домашних матчей сезона. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.