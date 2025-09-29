Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Серия без побед затянулась. Ингулец и Металлург З разделили очки

«Ингулец» не может победить в трех матчах подряд

ФК Металлург

В понедельник, 29 сентября, в Запорожье состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Запорожский «Металлург» сыграл вничью 0:0 с «Ингульцом».

«Ингулец» хотел реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Но и «Металлург» хотел одержать первую домашнюю победу в сезоне.

В результате же ни одной из команд забить не удалось. На табло стадиона в Запорожье так и остались нули.

«Ингулец» не выиграл в третьем матче Первой лиги подряд. «Металлург» не побеждал с 30 августа, когда на выезде неожиданно обыграл «Ворсклу».

Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0

Утверждены даты и время матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги
Тяжелые победы Тростянца и ФК Лесное. Результаты 10-го тура Второй лиги
Верес и Полесье определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Первая лига Украины Металлург Запорожье Ингулец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
