Серия без побед затянулась. Ингулец и Металлург З разделили очки
«Ингулец» не может победить в трех матчах подряд
В понедельник, 29 сентября, в Запорожье состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Запорожский «Металлург» сыграл вничью 0:0 с «Ингульцом».
«Ингулец» хотел реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Но и «Металлург» хотел одержать первую домашнюю победу в сезоне.
В результате же ни одной из команд забить не удалось. На табло стадиона в Запорожье так и остались нули.
«Ингулец» не выиграл в третьем матче Первой лиги подряд. «Металлург» не побеждал с 30 августа, когда на выезде неожиданно обыграл «Ворсклу».
Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0
