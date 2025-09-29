Феникс-Мариуполь – Буковина – 2:3. Драматический финал. Видео голов и обзор

В понедельник, 29 сентября, в матче восьмого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» во Львове встретился с «Буковиной». Победу в поединке со счетом 3:2 одержал клуб из Черновцов.

Поединок для команды Сергея Шищенко начался достаточно неплохо. На 16-й минуте Евгений Подлепенец открыл счет. Вскоре Виталий Дахновский сделал счет 2:0 в пользу «Буковины».

«Феникс-Мариуполь» проявил характер и оправдал свое название. На 32-й минуте Марьян Залога отыграл один мяч, а в середине второго тайма Андрей Богданов сделал счет 2:2.

И все же «Буковина» вырвала победу. На 90+6-й минуте Вадим Витенчук забил решающий мяч. И сразу же арбитр дал свисток об окончании матча.

Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Буковина» – 2:3

Голы: Залога, 32, Богданов, 68 – Подлепенец, 16, Дахновский, 23, Витенчук, 90+6

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча