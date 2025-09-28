Рух Львов – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

28 сентября, свою встречу в рамках УПЛ проведут Рух Львов и Шахтер Донецк. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Рух Львов

По итогам шести туров УПЛ, Рух худшая команда чемпионата, начали с победы, а потом потерпели пять поражений кряду. В последнем туре львовяне уступили на выезде ЛНЗ Черкассы – 0:1, исход справедливый, ведь соперник играл лучше, создал больше опасных моментов, реализовав один из них. При таких раскладах, можно думать только о сохранении прописки в элитном дивизионе, отставание от проходного 12 места составляет 4 очка.

На фоне неудачного старта в чемпионате, команда хорошо начала в Кубке Украины, где сначала прошли в гостях малоизвестный Кормил – 2:1, а вот потом одолели на своем поле сильное Полесье – 3:0.

Шахтер Донецк

У «горняков» привычные задачи на внутренней арене, надо собрать все трофеи. Пока команда идет без поражений в чемпионате, 4 победы и две ничьи, чего достаточно, чтоб делить лидерство.

В последнем туре команда с трудом одолела Зарю со счетом 1:0, забив победный мяч только на 87-й минуте. На следующей неделе подопечные Арда Турана начнут борьбу в основном раунде Лиги конференций, где примут на нейтральном поле шотландский Абердин.

Не повезло с жеребьевкой в Кубке Украины, ведь уже на стадии 1/8 финала придется сыграть дома против главного конкурента, киевского Динамо. Шахтер и так выглядел тяжело в чемпионате, а без проданных Кевина и Судакова еще сложнее, хотя есть много качественных игроков, нужно время, чтоб привыкнуть.

Личные встречи

Как показывает статистика, Шахтеру приходится не легко в прошлом сезоне обе очные встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз на матч

«Горняки» большие фавориты этой пары, на них активно ставят, что видно по движению котировок.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Руха – 11,77, ничья – 5,09, победа Шахтера – 1,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рух не в той форме, чтоб создавать проблемы такому большому гранду. Думаю, матч пройдет под контролем донецкого клуба, есть смысл поставить на успех гостей с форой -1,5 гола за 1,86.