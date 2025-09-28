Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух Львов – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Рух Львов
28.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 15:23 |
212
0

Рух Львов – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

28 сентября 2025, 15:23 |
212
0
Рух Львов – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

28 сентября, свою встречу в рамках УПЛ проведут Рух Львов и Шахтер Донецк. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Рух Львов

По итогам шести туров УПЛ, Рух худшая команда чемпионата, начали с победы, а потом потерпели пять поражений кряду. В последнем туре львовяне уступили на выезде ЛНЗ Черкассы – 0:1, исход справедливый, ведь соперник играл лучше, создал больше опасных моментов, реализовав один из них. При таких раскладах, можно думать только о сохранении прописки в элитном дивизионе, отставание от проходного 12 места составляет 4 очка.

На фоне неудачного старта в чемпионате, команда хорошо начала в Кубке Украины, где сначала прошли в гостях малоизвестный Кормил – 2:1, а вот потом одолели на своем поле сильное Полесье – 3:0.

Шахтер Донецк

У «горняков» привычные задачи на внутренней арене, надо собрать все трофеи. Пока команда идет без поражений в чемпионате, 4 победы и две ничьи, чего достаточно, чтоб делить лидерство.

В последнем туре команда с трудом одолела Зарю со счетом 1:0, забив победный мяч только на 87-й минуте. На следующей неделе подопечные Арда Турана начнут борьбу в основном раунде Лиги конференций, где примут на нейтральном поле шотландский Абердин.

Не повезло с жеребьевкой в Кубке Украины, ведь уже на стадии 1/8 финала придется сыграть дома против главного конкурента, киевского Динамо. Шахтер и так выглядел тяжело в чемпионате, а без проданных Кевина и Судакова еще сложнее, хотя есть много качественных игроков, нужно время, чтоб привыкнуть.

Личные встречи

Как показывает статистика, Шахтеру приходится не легко в прошлом сезоне обе очные встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз на матч

«Горняки» большие фавориты этой пары, на них активно ставят, что видно по движению котировок.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Руха – 11,77, ничья – 5,09, победа Шахтера – 1,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рух не в той форме, чтоб создавать проблемы такому большому гранду. Думаю, матч пройдет под контролем донецкого клуба, есть смысл поставить на успех гостей с форой -1,5 гола за 1,86.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
28 сентября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Фора Шахтера (-1.5) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Веселый матч, но без забитых мячей. ЛНЗ и Кривбасс сыграли вничью
Первая победа в сезоне. Подолье обыграло Прикарпатье
Стали известны составы команд матча Металлист 1925 – Колос
Рух Львов Шахтер Донецк Рух - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28 сентября 2025, 00:58 17
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею

Команда Дмитрия Михайленко удержала нужный результат

Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27 сентября 2025, 20:00 3
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 11:00
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Футбол | 28.09.2025, 15:07
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 217
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 4
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем