В воскресенье, 28 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Рух

О проблемах «Руха» уже сказано-пересказано. И главный тренер после окончания прошлого сезона перешел в ЛНЗ, и многих футболистов переманил за собой. Поэтому фактически во Львове строится новая команда.

А еще в начале года была какая-то непонятная история с объединением с «Карпатами». Как часто бывает с такими одиозными владельцами, слова остались словами, несмотря на тот пафос, с которым новость об объединении была сообщена. Но в результате никто ни с кем не объединился и был сделан вид, что никто ничего такого и не говорил. Результатом только стала миграция футболистов между клубами. Однако уже произошло и возвращение – Илью Квасницу, который феерил за «Рух», в «Карпатах» пробовали интегрировать в команду, но это не удалось, он не показывал и близко формы времен «руха», поэтому его вернули обратно к «желто-черным».

Результаты буксовали, однако, возможно, после серии поражений наступила светлая полоса. В Кубке Украины неожиданно было легко разгромлено «Полесье». А в 1/8 финала команду снова ждет бывший наставник Пономарев и его ЛНЗ.

Шахтер

Как и о положении дел «Руха», о начале сезона «Шахтера», его вылете из Лиги Европы и продаже Кевина и Георгия Судакова было уже написано не раз, поэтому особо акцентировать на этом внимание не будем.

Отметим только, что на левом фланге атаки возникла дыра, которую заполняют... Здесь хотел написать «Педриньями», но это неграмотно, да и выглядит как-то пренебрежительно, поэтому сформулирую по-другому. Одним словом, все знают, что в «Шахтере» есть два Педриньо, причем второго переименовали в Педро Энрике по возвращении в команду первого. Так вот, после ухода Кевина на левом фланге играл оригинальный Педриньо, а после того, как травмировался правофланговый Алиссон, Педриньо перевели направо, а налево по защите подняли Педро Энрике... Ну, вы поняли.

Из положительных новостей – восстановился универсал Дмитрий Крыськив, без которого опорная зона выглядела так себе. Например, на матч с «Зарей» прошлого тура Марлон Гомес вышел только на замену, а Крыськив играл с первых минут.

Ну и стоит отметить множество новых бразильцев, у которых еще попробуй разобраться. Я еще не научился отличать визуально Эгиналду от Невертона, Невертона от Элиаса, Элиаса от Алиссона, а тут еще прибыли и Мейреллиш, и Изаки, и Лукас... На знакомство с ними потребуется время, хотя Изаки чуть больше запомнился благодаря голу в Кубке любительским Ставкам, однако его гол по не очень понятным причинам отменили.

Мало того, ходят слухи, что «Шахтер» очень хотел купить из «Полесья» Назаренко, отдав вместо него Назарину, но отложил эти планы до зимы.

И, в конце концов, к турнирной таблице. «Шахтер» имеет прекрасные шансы впервые обойти забуксовавшее «Динамо», для этого нужно победить львовян. А если еще и «Колос» потеряет очки, то «горняки» станут единоличными лидерами.

Статистика встреч

Еще ни разу не побеждали львовяне оппонента в официальных матчах, однако практически в каждом втором матче отбирали очки – четыре ничьи и пять поражений при разнице мячей 5:14, причем дома «Рух» проиграл только раз.

Ориентировочные составы

«рух»: Герета – Копына, Холод, Слюбик, Роман – Эдсон, Рейляну – Квасница, Притула, Клайвер – Фаал

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Криськив, Очеретько – Педриньо, Бондаренко, Педро Энрике – Элиас

Прогноз на противостояние

Все же класс «горняков» выше и сенсации быть не должно. Если же она будет, не удивлюсь, но в потерю очков «Шахтером» не слишком верится.