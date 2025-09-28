В воскресенье, 28 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

«Рух» претерпел существенные изменения после перехода тренера Пономарева и части игроков в ЛНЗ, фактически создавая новую команду. Результаты команды были слабы, но победа над «Полесьем» в Кубке Украины добавила оптимизма. В следующем раунде «рух» встретится с ЛНЗ и бывшим наставником.

«Шахтер» начал сезон с проблемами: вылетел из Лиги Европы и продал Кевина и Георгия Судакова. После этого возникли кадровые затруднения на флангах. Но хорошей новостью стало восстановление Дмитрия Крыськива, укрепившего центр поля. В то же время в составе появилось много новых бразильцев.

В чемпионате «Шахтер» имеет шанс обойти «Динамо», которое потеряло темп. Для этого нужно победить львовян, а также надеяться на потерю очков «Колосом». В таком случае «горняки» выйдут на первое место в таблице.

