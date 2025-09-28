Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Рух Львов
28.09.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 08:15 | Обновлено 28 сентября 2025, 08:21
94
0

Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура Украинской Премьер-лиги

28 сентября 2025, 08:15 | Обновлено 28 сентября 2025, 08:21
94
0
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 28 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рух» претерпел существенные изменения после перехода тренера Пономарева и части игроков в ЛНЗ, фактически создавая новую команду. Результаты команды были слабы, но победа над «Полесьем» в Кубке Украины добавила оптимизма. В следующем раунде «рух» встретится с ЛНЗ и бывшим наставником.

«Шахтер» начал сезон с проблемами: вылетел из Лиги Европы и продал Кевина и Георгия Судакова. После этого возникли кадровые затруднения на флангах. Но хорошей новостью стало восстановление Дмитрия Крыськива, укрепившего центр поля. В то же время в составе появилось много новых бразильцев.

В чемпионате «Шахтер» имеет шанс обойти «Динамо», которое потеряло темп. Для этого нужно победить львовян, а также надеяться на потерю очков «Колосом». В таком случае «горняки» выйдут на первое место в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
28 сентября 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.28 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Кривбасс
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 0
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
Футбол | 28 сентября 2025, 07:22 0
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
«Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ

Илья коротко ответил на вопросы журналистов после матча шестого тура Лиги 1 с Осером

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27.09.2025, 21:00
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»
Футбол | 28.09.2025, 01:57
Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»
Александр КАРАВАЕВ: «Это были ошибки всей команды»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
27.09.2025, 20:59 11
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 212
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем