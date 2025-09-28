Арда ТУРАН: «Им нужно еще многому учиться и многому научиться»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 4:0 одолели «Рух»:

– Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что это действительно очень хорошая игра в нашем исполнении с разных ракурсов. Мы прибегли к некоторым изменениям, в основном именно в атакующей фазе, футболистов, которые вышли сегодня на футбольное поле. И я действительно был рад наблюдать за этой игрой, потому что считаю, что мы вернулись к настройкам, которые должны быть нашими по умолчанию. И это была действительно игра, которую мы должны исповедовать. Я прямо говорю своим футболистам, если мне что-то не нравится из того, что они делают, или не выполняют какие-то мои указания, но сегодня не имею в чем их упрекнуть. Думаю, мы могли увидеть, насколько мы находимся на другом уровне, когда Педриньо, Бондаренко и другие качественно используют ситуации один на один, когда врываются в штрафную площадь соперника и хорошо реализуют те возможности, которые мы создаем. Кажется, сегодня был именно такой энциклопедический пример того, как мы должны играть. И я искренне надеюсь, что мы останемся на вершине турнирной таблицы, продолжим сохранять ту же энергию, ту же эмоцию и перенесем ее на другие противостояния.

– Насколько легко было поддерживать темп, когда счет стал комфортным для вашей команды?

– Безусловно, непросто поддерживать всегда нужный ритм и сохранять его высоким, даже когда счет комфортный и вы уже сумели обеспечить себе определенное преимущество. Я думаю, можно вернуться во времени на три дня назад, когда «Рух» встречался с «Полесьем» в Кубке Украины, одержал убедительную победу и в то же время очень хорошо продемонстрировал все постулаты футбола: создавал много ситуаций один на один, врывался в штрафную площадь, их фулбеки также очень высоко поднимались во время позиционных атак. Если анализировать нашу сегодняшнюю игру, то, считаю, мы достойно провели ее с позиции тех же паттернов: в переходных фазах мы создавали ситуации один на один, пытались насыщать штрафную зону соперника. Могу вас заверить, что без должного отношения, без должных усилий вы не сумеете отличиться голом даже в рамках тренировочного процесса, поэтому я полностью доволен той энергией, которую привнесли мои футболисты. Футбол – это серьезная игра, и сегодня мы действительно очень серьезно отнеслись к противостоянию.

– Знаю, что процесс настройки футболистов очень специфичен, так как вы готовите команду тактически или психологически перед матчем?

– Прежде всего, спасибо за уважение: вы встали, когда задавали вопрос. Я действительно очень искренне это ценю и хотел бы поблагодарить вас за это. Что касается непосредственно вопроса, то в нашей команде много очень молодых футболистов, которые имеют большой потенциал, но в то же время им нужно еще многому учиться и многому научиться. Наша цель – быть идеальными как на футбольном поле, так и за его пределами. Однако что для меня является идеальностью? Идеальность я не трактую как отсутствие ошибок, а всегда говорю своим игрокам, что прежде всего они – люди, и каждый человек имеет склонность ошибаться в той или иной степени. Важно то, как ты реагируешь на свои ошибки и какие делаешь из них выводы. Поэтому я всегда честен со своими игроками, подчеркиваю им, что всегда рядом и, если они оступаются, готов им помочь и подсказать, как вернуться на правильный путь. В жизни, когда вы ошибаетесь, это нужно делать, скажем так, в правильном месте в нужное время. Что касается этого, то я всегда рядом со своими игроками, со своей командой, и даже если они ошибаются, то я готов им помочь. Важно только, чтобы они сами хотели уметь и знать, как пройти через эти ошибки.

– Мистер, поздравляю с победой! Шесть ударов в плоскость у «Шахтера» сегодня, четыре забитых мяча. Насколько вы довольны реализацией команды?

– Возвращаясь назад во времени, могу сказать, что как-то так сложилось в предыдущих матчах, когда у нас было 35 ударов, мы отмечались одним голом, а сегодня у нас значительно повысилась эффективность по сравнению с теми эпизодами. Я все же подчеркиваю, что мы играем правильно, исповедуем наш футбол, показываем собственный рисунок игры, и считаю, как тогда, так и сейчас, мы делали все правильно. Для меня лучший показатель любой статистики – это контроль игры. По моему мнению, мы сегодня контролировали игру как в переходных фазах, так и в построении позиционных атак. Поэтому, конечно, я посмотрю одним глазом на статистику, что-то для себя почерпну, но какие-то сухие цифры не дают мне общей картины. Важно проповедовать именно тот стиль футбола, который вы хотите, и мне кажется, что сегодня мы сумели этого достичь.