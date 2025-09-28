Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Металлист 1925
28.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос

Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд

Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 28 сентября, состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Металлист 1925» и «Колос». Игра прошла на стадионе «Центральный городской стадион «Полесье» в Житомире.

Продолжением программы воскресного игрового дня в УПЛ стала битва между командами из верхней половины таблицы. Хозяева поля имели шестиматчевую беспроигрышную серию и намеревались её продолжить. Препятствовать им могла команда из Ковалёвки, которая в этом сезоне ещё ни разу не проигрывала и с победой могла выйти в лидеры чемпионата.

Оба тренера были довольны своими игроками после предыдущего матча, и состоялась всего лишь одна вынужденная замена. В составе «Металлиста 1925» вышел Денис Антюх вместо Ари Моуры, который получил травму и выбыл на четыре месяца.

«Металлист 1925» лучше вошёл в игру и уже на первых минутах имел пару моментов. Сначала Итодо пробил в защитника «Колоса», а затем Калюжный мощно пробил по центру ворот, но Пахолюк отразил удар. После этого «Колос» отвёл игру от своих ворот и попытался создать несколько атак, однако прицел подводил игроков ковалёвской команды — удары Алефиренко и Гусола прошли выше ворот.

Обе команды подошли к игре максимально осторожно, поэтому по-настоящему опасным моментом в первом тайме стал только удар Итодо под конец тайма. Он пробил с линии штрафной с разворота, и вратарь «Колоса» отбил мяч перед собой. Следующий момент мог завершиться шедевральным голом от Цурикова, который пробил ножницами, но защитник «Металлиста 1925» заблокировал удар. Харьковчане ещё дважды пробовали атаковать в первом тайме — удары Итодо и Рашицы не достигли цели.

Во второй половине матча накал страстей только возрос. Начало тайма навевало мысли о возможной нулевой ничьей, но игроки «Металлиста 1925» были против. В середине тайма прекрасная комбинация на левом фланге вывела Рашицу в свободное пространство перед штрафной, и он сделал точную передачу на Антюха. Цуриков мог перехватить мяч, но поскользнулся, и Антюх воспользовался шансом, замкнув передачу.

После этого «Колос» должен был активно идти вперёд, но уверенная игра харьковчан в обороне позволила спокойно удерживать счёт. Борьба стала жёстче, судья Александр Шандор вынужден был показать семь жёлтых карточек. Лишь в конце матча гости пробили в створ ворот с дальней дистанции, но удар не был опасным. Похожих ударов у Колоса было много в этом матче, и все они оказались неудачными. В компенсированное время Гагнидзе пробил выше ворот — последний шанс ковалёвцев в матче не удался.

«Металлист 1925» ожидает непростой выездной матч на следующих выходных против киевского «Динамо», а «Колос» попробует дома обыграть последнюю команду чемпионата — «Рух».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Металлист 1925» – «Колос» – 1:0

Голы: Антюх, 64

Предупреждения: Антюх, 57, Калюжный, 60, Мартинюк, 83 – Ррапай, 41, Цуриков, 54, Теллес, 62, Козик, 80

«Металлист 1925»: Варакута – Мартинюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90), Калюжный, Калитвинцев – Рашица, Итодо (Мба, 75), Антюх (Когут, 64).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник (Салабай, 88) – Ррапай (Красничи И., 76), Теллес, Гагнидзе – Гусол (Кане, 64), Климчук (Кане, 76), Алефиренко (Третьяков, 64)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

Удары (в створ): 14 (6) – 9 (1)

Угловые: 6 – 6

Офсайды: 0 – 0

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
