Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Металлист 1925
28.09.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 01:29 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:30
7
0

Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане и «колоски» знакомы еще со времен выступлений в Первой лиге

28 сентября 2025, 01:29 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:30
7
0
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Металлист 1925

В седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 28 сентября, в Житомире встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Хозяева поля, которые сейчас набрали неплохую форму, будут принимать «Колос», который сейчас активно конкурирует за первое место национального первенства.

Металлист 1925

Несмотря на смазанный старт сезона, «Металлист 1925» все же смог войти в ритм Премьер-лиги, по которому так долго скучал. Команда Младена Бартуловича выдала беспроигрышную серию из шести матчей подряд, где харьковчанам удалось отобрать очки у «Шахтера» и с крупным счетом победить «Александрию».

Также команде удалось пройти две стадии Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» смог одолеть «Оболонь» и аматорский «Колос» из Полонного. И это без травмированных Рамика Гаджиев и Ари Моуры, выбывших на длительный срок. Однако, как видим, харьковчане смогли привыкнуть к игре без двух лидеров, и теперь готовятся к матчу с «Колосом», с которым будут играть на победу.

Отметим, что «Металлист 1925» заинтересован в подписании защитника «Колоса» Илира Красничи.

Колос

Ковалевский клуб один из немногих в УПЛ, кому в стартовых поединках еще не удавалось проиграть. Вместе с «колосками» в эту когорту входят многолетние лидеры чемпионата «Динамо» и «Шахтер». А учитывая, что команде Костышина не так часто удавалось находиться в верхней части турнирной таблицы, сейчас у «Колоса» появилась прекрасная возможность закрепиться у вершины, и иметь хорошее настроение в борьбе против конкурентов.

Хотя «Колос» в прошлом туре не смог переиграть «Верес», однако «колоски» все же подходят в более лучшем положении на противостояние против «Металлиста 1925», ведь из общего количества очных встреч, «колоски» лишь один раз потерпели поражение. Поэтому и на этот раз команда Костышина стремится вернуться со щитом и продолжать давить на грандов УПЛ.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 8 матчей, где три раза побеждал «Колос», 1 победа на счету «Металлиста 1925» и в 4 поединках была зафиксирована ничья. Разница мячей составляет 6-3 в пользу «Колоса». Последний матч между этими командами состоялся еще в сезоне 2023/2024, который завершился ничьей 1:1. У «колосков» голом отличился Лукас Ранжел, а у харьковчан – Андрей Борячук.

Прогноз на противостояние

«Колоски» в отличие от «Металлиста 1925» еще не знали о существовании поражений на старте сезона. Поэтому, номинальные хозяева захотят спустить «Колос» с небес за землю, и одержать долгожданную победу в очном сражении. Команда Костышина также будет заряжена на результат. Скорее всего, будет куча борьбы, поэтому нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Калюжный, Литвиненко, Калитвинцев, Рашица, Антюх, Итодо

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Элиас, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Алефиренко, Климчук

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
28 сентября 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
Обе команды забьют (нет) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Потерял мяч – не знаю, был там фол или нет»
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Младен Бартулович Руслан Костышин Металлист 1925 - Колос прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 19:59 192
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами

Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
Бокс | 27 сентября 2025, 02:34 0
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»

Тони считает, что Кроуфорду не стоит драться против Бивола

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27.09.2025, 21:00
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
Футбол | 28.09.2025, 00:51
ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем