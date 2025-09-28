В седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 28 сентября, в Житомире встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Хозяева поля, которые сейчас набрали неплохую форму, будут принимать «Колос», который сейчас активно конкурирует за первое место национального первенства.

Металлист 1925

Несмотря на смазанный старт сезона, «Металлист 1925» все же смог войти в ритм Премьер-лиги, по которому так долго скучал. Команда Младена Бартуловича выдала беспроигрышную серию из шести матчей подряд, где харьковчанам удалось отобрать очки у «Шахтера» и с крупным счетом победить «Александрию».

Также команде удалось пройти две стадии Кубка Украины, в котором «Металлист 1925» смог одолеть «Оболонь» и аматорский «Колос» из Полонного. И это без травмированных Рамика Гаджиев и Ари Моуры, выбывших на длительный срок. Однако, как видим, харьковчане смогли привыкнуть к игре без двух лидеров, и теперь готовятся к матчу с «Колосом», с которым будут играть на победу.

Отметим, что «Металлист 1925» заинтересован в подписании защитника «Колоса» Илира Красничи.

Колос

Ковалевский клуб один из немногих в УПЛ, кому в стартовых поединках еще не удавалось проиграть. Вместе с «колосками» в эту когорту входят многолетние лидеры чемпионата «Динамо» и «Шахтер». А учитывая, что команде Костышина не так часто удавалось находиться в верхней части турнирной таблицы, сейчас у «Колоса» появилась прекрасная возможность закрепиться у вершины, и иметь хорошее настроение в борьбе против конкурентов.

Хотя «Колос» в прошлом туре не смог переиграть «Верес», однако «колоски» все же подходят в более лучшем положении на противостояние против «Металлиста 1925», ведь из общего количества очных встреч, «колоски» лишь один раз потерпели поражение. Поэтому и на этот раз команда Костышина стремится вернуться со щитом и продолжать давить на грандов УПЛ.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 8 матчей, где три раза побеждал «Колос», 1 победа на счету «Металлиста 1925» и в 4 поединках была зафиксирована ничья. Разница мячей составляет 6-3 в пользу «Колоса». Последний матч между этими командами состоялся еще в сезоне 2023/2024, который завершился ничьей 1:1. У «колосков» голом отличился Лукас Ранжел, а у харьковчан – Андрей Борячук.

Прогноз на противостояние

«Колоски» в отличие от «Металлиста 1925» еще не знали о существовании поражений на старте сезона. Поэтому, номинальные хозяева захотят спустить «Колос» с небес за землю, и одержать долгожданную победу в очном сражении. Команда Костышина также будет заряжена на результат. Скорее всего, будет куча борьбы, поэтому нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Калюжный, Литвиненко, Калитвинцев, Рашица, Антюх, Итодо

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Элиас, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Алефиренко, Климчук