Металлист 1925 – Колос – 1:0. Первое поражение Костышина. Видео гола

28 сентября в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретились харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки.

Команды встретились на стадионе «Полесье» в Житомире.

В первом тайме команды мячей не забивали. У «Колоса» было минимальное преимущество в атаке, но в результате его превратить не удалось.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур. 28 сентября

Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 1:0

Голы: Антюх, 63

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90), Калюжный, Калитвинцев – Рашица, Итодо (Мба, 75), Антюх (Когут, 64).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник (Салабай, 88) – Ррапай (Красничи И., 76), Теллес, Гагнидзе – Гусол (Кане, 64), Климчук (Кане, 76), Алефиренко (Третьяков, 64)

Видео гола и обзор матча