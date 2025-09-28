Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Металлист 1925
28.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – Колос – 1:0. Первое поражение Костышина. Видео гола

В матче 7-го тура УПЛ команды встретились в Житомире

Металлист 1925 – Колос – 1:0. Первое поражение Костышина. Видео гола
УПЛ

28 сентября в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги встретились харьковский «Металлист 1925» и «Колос» из Ковалевки.

Команды встретились на стадионе «Полесье» в Житомире.

В первом тайме команды мячей не забивали. У «Колоса» было минимальное преимущество в атаке, но в результате его превратить не удалось.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур. 28 сентября

Металлист 1925 Харьков – Колос Ковалевка – 1:0

Голы: Антюх, 63

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Чурко, 90), Калюжный, Калитвинцев – Рашица, Итодо (Мба, 75), Антюх (Когут, 64).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник (Салабай, 88) – Ррапай (Красничи И., 76), Теллес, Гагнидзе – Гусол (Кане, 64), Климчук (Кане, 76), Алефиренко (Третьяков, 64)

Видео гола и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Металлист 1925), асcист Эрмир Рашица.
Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
