В воскресенье, 28 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги в котором встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Игра пройдет на стадионе «Центральный городской стадион „Полесье“» и начнется в 15:30 по киевскому времени.

Беспроигрышная серия «Металлиста 1925» уже достигла 6 матчей во всех турнирах. В последнем туре чемпионата харьковчане уверенно обыграли «Полтаву» со счётом 2:0 и поднялись на 5-е место. «Колос» потерял очки в 6-м туре, не сумев одолеть дома ровненский «Верес» (0:0). Сейчас команда занимает 3-е место и, победив «Металлист 1925», сможет временно возглавить турнирную таблицу до матча «Шахтера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.