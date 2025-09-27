Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Металлист 1925
28.09.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Чемпионат Украины
Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча

Борьба за ценные очки среди лидеров турнирной таблицы

Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 28 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги в котором встретятся «Металлист 1925» и «Колос». Игра пройдет на стадионе «Центральный городской стадион „Полесье“» и начнется в 15:30 по киевскому времени.

Беспроигрышная серия «Металлиста 1925» уже достигла 6 матчей во всех турнирах. В последнем туре чемпионата харьковчане уверенно обыграли «Полтаву» со счётом 2:0 и поднялись на 5-е место. «Колос» потерял очки в 6-м туре, не сумев одолеть дома ровненский «Верес» (0:0). Сейчас команда занимает 3-е место и, победив «Металлист 1925», сможет временно возглавить турнирную таблицу до матча «Шахтера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
28 сентября 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
