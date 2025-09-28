Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Чемпионат мира
28 сентября 2025, 00:58 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:38
699
4

Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею

Команда Дмитрия Михайленко удержала нужный результат

28 сентября 2025, 00:58 | Обновлено 28 сентября 2025, 01:38
699
4 Comments
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 стартовала на чемпионате мира в Чили. Первым соперником нашей команды стала Южная Корея. Именно с корейцами «сине-желтые» встречались в памятном для нас финале ЧМ-2019, когда украинские юниоры выиграли трофей. На следующем мировом первенстве Южная Корея снова боролась за медали, проиграв в поединке за третье место Эквадору.

После стартового свистка «сине-желтые» завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать пути к штрафной соперников. К счастью, вскрыть оборону Южной Кореи удалось довольно быстро. Синчук принял мяч перед штрафной, сделал несколько касаний и точно пробил в дальний угол. Но на этом неприятности корейцев не закончились. Пищур сразу удвоил преимущество нашей команды, замкнув навес Вернаттуса.

Добившись весомого перевеса, украинцы уже не так активно шли в атаку, позволяя соперникам больше владеть мячом. Корейцы долго не могли наладить комбинационную игру, но перед перерывом едва не сократили отставание. Б.Чои справа в штрафной вышел один на один с Крапивцовым и пробил мимо голкипера, но сборную Украины выручил Гусев, который с линии ворот успел выбить мяч.

Во втором тайме игра Южной Кореи кардинально изменилась, чему во многом поспособствовала тройная замена тренерского штаба наших соперников. Корейцы начали действовать агрессивно и защитной линии «сине-желтых» было непросто сдерживать натиск соперников. После навеса со штрафного мяч оказался в наших воротах, но с помощью видеоповтора арбитр усмотрел минимальный оффсайд.

Украинцы в основном оборонялись, но одну из редких контратак мог более успешно реализовать Шах, который пробил в руки голкиперу. Ближе к окончанию поединка давление корейцев усилилось. Было тревожно после штрафного в исполнении Сона, когда мяч пролетел рядом со штангой. А Мийонг, который замкнул навес с углового, таки сократил разницу в счете.

Последние минуты встречи выдались для сборной Украины очень непростыми. Корейцы обрушили на наши ворота свои атаки, но «сине-желтые» смогли отстоять победный результат. Второй поединок наша команда проведет 30-го октября. Соперником будет Панама.

Чемпионат мира U-20. Группа В.

Южная Корея – Украина – 1:2

Голы: Мийонг (80) – Синчук (13), Пищур (16)

Предупреждения: Синчук (51), Ващенко (84)

Южная Корея: Хонг, Хам, Юнг, Т.Ким, С.Чои, М.Баек (Сон, 46), Ли, Г.Ким (Мийонг, 46), Б.Чои (Г.Баек, 88), Лим (Бе, 46), М-Г.Шин.

Украина: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисиль, 91), Пищур (Пономаренко, 91).

Арбитр: Кейлор Эррера (Коста-Рика)

Стадион «Estadio Elías Figueroa Brander» (Вальпараисо, Чили)

ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 – УКРАИНА U-20. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею
ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27 сентября 2025, 22:41 11
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером

Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.09.2025, 00:33
ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 19:59
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nikos
Грали 20 хв а далі суцільний валідол, помилки-втома-воротар тупить. З групи точно вийдуть, а далі як карти ляжуть.
Ответить
+4
Андрій Заліщук
Надважливі три бали, далі суперники по ідеї простіші
Ответить
+2
MaximusOne
Якби не сучасні технології, рахунок був би іншим. Враховуючи що зібрані далеко не самі кращі наші гравці цього віку, то результат більш чим хороший, але гра потребує великого удосконалення 
Ответить
0
На характері
Крапивцов-Харківцов і Синчук-Харківчук зарішали
Ответить
0
Популярные новости
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем