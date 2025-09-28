Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею

Сборная Украины U-20 стартовала на чемпионате мира в Чили. Первым соперником нашей команды стала Южная Корея. Именно с корейцами «сине-желтые» встречались в памятном для нас финале ЧМ-2019, когда украинские юниоры выиграли трофей. На следующем мировом первенстве Южная Корея снова боролась за медали, проиграв в поединке за третье место Эквадору.

После стартового свистка «сине-желтые» завладели территориальным преимуществом и неспешно начали искать пути к штрафной соперников. К счастью, вскрыть оборону Южной Кореи удалось довольно быстро. Синчук принял мяч перед штрафной, сделал несколько касаний и точно пробил в дальний угол. Но на этом неприятности корейцев не закончились. Пищур сразу удвоил преимущество нашей команды, замкнув навес Вернаттуса.

Добившись весомого перевеса, украинцы уже не так активно шли в атаку, позволяя соперникам больше владеть мячом. Корейцы долго не могли наладить комбинационную игру, но перед перерывом едва не сократили отставание. Б.Чои справа в штрафной вышел один на один с Крапивцовым и пробил мимо голкипера, но сборную Украины выручил Гусев, который с линии ворот успел выбить мяч.

Во втором тайме игра Южной Кореи кардинально изменилась, чему во многом поспособствовала тройная замена тренерского штаба наших соперников. Корейцы начали действовать агрессивно и защитной линии «сине-желтых» было непросто сдерживать натиск соперников. После навеса со штрафного мяч оказался в наших воротах, но с помощью видеоповтора арбитр усмотрел минимальный оффсайд.

Украинцы в основном оборонялись, но одну из редких контратак мог более успешно реализовать Шах, который пробил в руки голкиперу. Ближе к окончанию поединка давление корейцев усилилось. Было тревожно после штрафного в исполнении Сона, когда мяч пролетел рядом со штангой. А Мийонг, который замкнул навес с углового, таки сократил разницу в счете.

Последние минуты встречи выдались для сборной Украины очень непростыми. Корейцы обрушили на наши ворота свои атаки, но «сине-желтые» смогли отстоять победный результат. Второй поединок наша команда проведет 30-го октября. Соперником будет Панама.

Чемпионат мира U-20. Группа В.

Южная Корея – Украина – 1:2

Голы: Мийонг (80) – Синчук (13), Пищур (16)

Предупреждения: Синчук (51), Ващенко (84)

Южная Корея: Хонг, Хам, Юнг, Т.Ким, С.Чои, М.Баек (Сон, 46), Ли, Г.Ким (Мийонг, 46), Б.Чои (Г.Баек, 88), Лим (Бе, 46), М-Г.Шин.

Украина: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисиль, 91), Пищур (Пономаренко, 91).

Арбитр: Кейлор Эррера (Коста-Рика)

Стадион «Estadio Elías Figueroa Brander» (Вальпараисо, Чили)

ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 – УКРАИНА U-20. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА