Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Корея U-20 – Украина U-20. Текстовая трансляция матча
Молодёжный чемпионат мира U20
Южная Корея U20
27.09.2025 23:00 - : -
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 26 сентября 2025, 14:57
253
0

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка юношеского чемпионата мира

26 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 26 сентября 2025, 14:57
253
0
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Текстовая трансляция матча
УАФ

В субботу, 27 сентября, сборная Украины U-20 стартует на чемпионате мира. Первым соперником нашей команды станет Южная Корея. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio Elías Figueroa Brander», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Лучшим результатом «сине-желтых» на мировых первенствах является победа в 2019-м году. Тогда в финале турнира украинцы обыграли именно Южную Корею со счетом 3:1. На следующем чемпионате мира корейцы заняли четвертое место, в матче за «бронзовые» медали уступив Эквадору – 0:1. Во время подготовки к турниру сборная Украины провела товарищеский поединок против Австралии, уступив со счетом 2:3. В составе нашей команды голами отметились Дигтярь и Кревсун. Корейцы провели спарринг с Чили, проиграв со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Корея – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Южная Корея U20
27 сентября 2025 -
23:00
УКРАИНА U20
Тотал голов больше 2.5 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Слова Михайленко и игроков сборной U-20 перед ЧМ в Чили
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
ВИДЕО. Отработка дальних ударов. Сборная Украины U-20 скоро стартует на ЧМ
сборная Украины по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Южная Корея - Украина текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Челси подтвердил травму главной звезды команды
Футбол | 26 сентября 2025, 15:21 1
Тренер Челси подтвердил травму главной звезды команды
Тренер Челси подтвердил травму главной звезды команды

Энцо Мареска не сможет рассчитывать в ближайшее время на Коула Палмера

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26 сентября 2025, 08:58 1
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25.09.2025, 17:24
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован
Футбол | 26.09.2025, 09:58
В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован
В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26.09.2025, 07:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем