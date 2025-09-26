Южная Корея U20

В субботу, 27 сентября, сборная Украины U-20 стартует на чемпионате мира. Первым соперником нашей команды станет Южная Корея. Матч пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio Elías Figueroa Brander», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Лучшим результатом «сине-желтых» на мировых первенствах является победа в 2019-м году. Тогда в финале турнира украинцы обыграли именно Южную Корею со счетом 3:1. На следующем чемпионате мира корейцы заняли четвертое место, в матче за «бронзовые» медали уступив Эквадору – 0:1. Во время подготовки к турниру сборная Украины провела товарищеский поединок против Австралии, уступив со счетом 2:3. В составе нашей команды голами отметились Дигтярь и Кревсун. Корейцы провели спарринг с Чили, проиграв со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Корея – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.