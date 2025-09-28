Михайленко объяснил тяжелую победу сборной Украины U-20 на старте ЧМ-2025

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко объяснил тяжелую победу «сине-желтых» на старте ЧМ-2025, где наша команда минимально обыграла представителей Южной Кореи (2:1)

«Эмоции? Мы очень счастливы. Рады победе, она была тяжелой. Здесь нет лёгких команд. Полагаю, мы заслужили эту победу. Первый тайм был очень хорош, во втором уже нас давили, но моменты создавали после стандартов.

Надо разобрать ошибки, которые допускали, но сейчас главная задача восстановить игроков, потому что во втором тайме было нелегко.

Почему изменилась игра во втором тайме? Корейцы прибавили в интенсивности, они здесь уже около 20 дней, очень хорошо готовы. Плюс замены сделали, начали давить. Но дело в том, что забили они нам после стандарта – не так уж много моментов было.

В конце матча это были уже эмоции, а все моменты были после стандартов. Нам было тяжело, не хватало скорости, вторая половина второго тайма мы уже играли на удержание счета. Нам точно не хватало быстрых атак или контроля мяча – для этого нужно много двигаться», - сказал Михайленко.