Южная Корея U20

В субботу, 27 сентября, состоится матч чемпионата мира U-20, в котором сыграют Южная Корея и Украина. Игра пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio El&as Figueroa Brander», начало – в 23:00 по киевскому времени.

Южная Корея U-20

Южная Корея, готовясь к чемпионату мира, провела три контрольных матча и все проиграла, но, конечно, в этих матчах делался акцент на сыгранность команды, поэтому называть корейцев слабой командой не будем. В Кубке Азии команда дошла до полуфинала, уступив в нем Саудовской Аравии по пенальти.

На чемпионате мира среди юношеских команд Южная Корея дошла до финала, как раз уступив Украине. Тогда в составе феерив полузащитник Ли Кан Ин, который был признан лучшим игроком турнира и в конце концов оказался в ПСЖ, за который выступает до сих пор.

Теперь таких звезд в составе команды нет, в ней ставка делается на сыгранный коллектив. Посмотрим, что сможет этот коллектив показать на чемпионате мира этого года.

Украина U-20

Украинцы тоже дошли до полуфинала континентального первенства, благодаря чему и квалифицировались на чемпионат мира. Перед стартом турнира было сыграно четыре товарищеских матча – сначала шли без поражений, дважды победив и сыграв вничью, но в последней игре проиграли Австралии.

Конечно, лучшие воспоминания о ЧМ U-20 у Украины вызывает 2019 год, когда подопечные тогда Александра Петракова стали чемпионами мира, в финале победив Южную Корею. Тогдашний тренер в конце концов возглавлял и национальную сборную Украины, а также в ее состав плопали, например, Лунин, Попов, Бондарь, Конопля. Это если вспоминать самых успешных, а еще были и Ризнык, Булеца, Сикан и Корниенко.

Однако это дело дней прошедших. В нынешней сборной тоже хватает уже небезызвестных футболистов, которые, надеемся, тоже в будущем будут играть за главную команду. В частности, в текущем составе можно отметить вратаря Крапивцова, уже имеющего опыт матчей в Ла Лиге, полузащитников Кревсуна и Синчука, а также ряд футболистов из УПЛ, в частности, Пономаренко, который уже успел забить за главную команду «Динамо».

Конечно, не обошлось без тех, кто по разным причинам не приехал в сборную – травмы, запрет клуба или, как в случае с Артемом Степановым, конфликт с тренерским штабом.

История встреч

Юношеские команды Украины и Южной Кореи встречались дважды. В 2019 году украинцы сперва в товарищеском матче победили 1:0, а через полгода уже в финале чемпионата мира снова стали сильнее, одолев оппонентов 3:1.

Ориентировочные составы

Не буду изображать знатока юношеского южнокорейского футбола, поэтому ограничусь только прогнозом состава сборной Украины.

Украина U-20: Крапивцов – Деркач, Кисиль, Дигтярь, Мельниченко – Ващенко, Караман – Кревсун, Синчук, Шах – Пономаренко

Прогноз на противостояние

Конечно, в юношеских турнирах может произойти всякое, поэтому просто верим в наших и спрогнозируем более двух забитых голов в матче.