Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Молодёжный чемпионат мира U20
Южная Корея U20
27.09.2025 23:00 - : -
УКРАИНА U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 сентября 2025, 07:39 |
614
0

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ

Повторим финал 2019 года?

27 сентября 2025, 07:39 |
614
0
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
УАФ. Дмитрий Михайленко

В субботу, 27 сентября, состоится матч чемпионата мира U-20, в котором сыграют Южная Корея и Украина. Игра пройдет в Вальпараисо (Чили) на стадионе «Estadio El&as Figueroa Brander», начало – в 23:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Южная Корея U-20

Южная Корея, готовясь к чемпионату мира, провела три контрольных матча и все проиграла, но, конечно, в этих матчах делался акцент на сыгранность команды, поэтому называть корейцев слабой командой не будем. В Кубке Азии команда дошла до полуфинала, уступив в нем Саудовской Аравии по пенальти.

На чемпионате мира среди юношеских команд Южная Корея дошла до финала, как раз уступив Украине. Тогда в составе феерив полузащитник Ли Кан Ин, который был признан лучшим игроком турнира и в конце концов оказался в ПСЖ, за который выступает до сих пор.

Теперь таких звезд в составе команды нет, в ней ставка делается на сыгранный коллектив. Посмотрим, что сможет этот коллектив показать на чемпионате мира этого года.

Украина U-20

Украинцы тоже дошли до полуфинала континентального первенства, благодаря чему и квалифицировались на чемпионат мира. Перед стартом турнира было сыграно четыре товарищеских матча – сначала шли без поражений, дважды победив и сыграв вничью, но в последней игре проиграли Австралии.

Конечно, лучшие воспоминания о ЧМ U-20 у Украины вызывает 2019 год, когда подопечные тогда Александра Петракова стали чемпионами мира, в финале победив Южную Корею. Тогдашний тренер в конце концов возглавлял и национальную сборную Украины, а также в ее состав плопали, например, Лунин, Попов, Бондарь, Конопля. Это если вспоминать самых успешных, а еще были и Ризнык, Булеца, Сикан и Корниенко.

Однако это дело дней прошедших. В нынешней сборной тоже хватает уже небезызвестных футболистов, которые, надеемся, тоже в будущем будут играть за главную команду. В частности, в текущем составе можно отметить вратаря Крапивцова, уже имеющего опыт матчей в Ла Лиге, полузащитников Кревсуна и Синчука, а также ряд футболистов из УПЛ, в частности, Пономаренко, который уже успел забить за главную команду «Динамо».

Конечно, не обошлось без тех, кто по разным причинам не приехал в сборную – травмы, запрет клуба или, как в случае с Артемом Степановым, конфликт с тренерским штабом.

История встреч

Юношеские команды Украины и Южной Кореи встречались дважды. В 2019 году украинцы сперва в товарищеском матче победили 1:0, а через полгода уже в финале чемпионата мира снова стали сильнее, одолев оппонентов 3:1.

Ориентировочные составы

Не буду изображать знатока юношеского южнокорейского футбола, поэтому ограничусь только прогнозом состава сборной Украины.

Украина U-20: Крапивцов – Деркач, Кисиль, Дигтярь, Мельниченко – Ващенко, Караман – Кревсун, Синчук, Шах – Пономаренко

Прогноз на противостояние

Конечно, в юношеских турнирах может произойти всякое, поэтому просто верим в наших и спрогнозируем более двух забитых голов в матче.

Прогноз Sport.ua
Южная Корея U20
27 сентября 2025 -
23:00
УКРАИНА U20
Тотал голов больше 2.5 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Хетафе – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Заря – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26 сентября 2025, 12:59 11
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов

Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26 сентября 2025, 20:27 0
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?

Вингер французского клуба обогнал испанского вундеркинда на 321 пункт

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 26.09.2025, 19:55
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 27.09.2025, 07:32
Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 2
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Историческая победа и сенсационный камбэк. Определены полуфинальные пары ЧМ
Историческая победа и сенсационный камбэк. Определены полуфинальные пары ЧМ
25.09.2025, 19:35
Волейбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем