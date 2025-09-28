Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Известный эксперт: «Благо, что во втором тайме корейцы нас не наказали»

Олег Федорчук считает, что сборная Украины U-20 с большой долей вероятности выйдет из группы

Известный эксперт: «Благо, что во втором тайме корейцы нас не наказали»
УАФ

Юношеская сборная Украины U-20 с победы начала выступление в финальной части чемпионата мира. В первом поединке группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко минимально (2:1) обыграли команду Южной Кореи.

Подвести итог этого противостояния эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился известный отечественный тренер и эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, каким будет ваше резюме победного матча Украины против Южной Кореи?
– Не в обиду главному тренеру или нашим болельщикам, но у меня сложилось впечатление, что команда у нас пока не очень сбалансированная. Наряду с неплохой подготовленностью ряда игроков, есть некоторые провальные позиции, особенно это касается левого фланга в лице Вернаттуса и Шаха, у которых явно не шла игра. И на месте форварда не видно альтернативы. Да, Пищур забил, но впоследствии не было подвижности на острие, а это облегчало работу задней линии соперника, отсюда и большее владение мячом у оппонента.

– Вполне возможно, что наш тренерский штаб и сам не ожидал, что удастся забить два быстрых мяча. Это автоматически дало возможность действовать «сине-желтым» по результату.– Юноши всегда более эмоционально переносят результат, поэтому зачастую отсутствует рациональность. Мы же видели, что во втором тайме корейцы доминировали. Соперник и в техническом плане выглядел интереснее, за исключением, наверное, Синчука, Карамана и Кревсуна. Вот, кстати, эти три футболиста действовали на хорошем уровне. У всех остальных было много технического брака и много проигранной борьбы у своих ворот.

Также я больше ожидал от нашего вратаря Крапивцова. В последнее время было получили много лестных слов, рекламы. Но игра с Южной Кореей показала, что этот голкипер не безупречный.

– Давайте не преуменьшать и роль соперника, который в последних двух розыгрышах входил в четверку лучших сборных по этому возрасту…
– Я этого ни в коем случае не делаю. Он умеют готовиться к большим турнирам. И заметьте, когда нам декларируют, что, если большинство игроков выступает в Европе, тем сильнее сборная. Однако у корейцев все, кроме одного футболиста представляют местный чемпионат, который далеко не топовый. Тем не менее, видно, что они умеют готовить молодежь. Футбол у них не первых ролях, но, как мы видим, выступление за сборную добавляет им мотивации и желания побеждать.

– Сказывается ли на результатах тот факт, что нашим тренерам сборных не хватает времени на подготовку к большим турнирам, в то время как у других юношеских команд это времени в избытке? И еще, «сине-желтые» то представлены не в сильнейшем составе…
ч'– Я больше, чем уверен, что в таких странах, как Южная Корея, Китай… странах того региона престиж страны выше, чем клубные интересы. В Европе больше коммерции, а там – национальных интересов. Поэтому я больше, чем уверен, что у тех же корейцев было на порядок больше времени к подготовке к чемпионату мира. Заметно, что это организованная команда, а функционально они готовы феноменально. Такое ощущение, что во втором тайме они только разогрелись (улыбается). Корейцы – жесткие, агрессивные, неуступчивые. Кстати, по этой причине на сборах в Турции украинские команды не любят играть с представителями Южной Кореи.

– Тем не менее, мы начали свой путь на чемпионате мира с победы, а это уже полдела?
– Конечно. Это очень хорошо. Наверняка у тренерского штаба есть стратегия. Будем надеяться, что она сработает. И что я заметил, может, это связано с войной, но часто арбитры на нашей стороне. Я не говорю о каких-то глобальных моментах, но в матче с корейцами рефери, в некоторых спорных ситуациях был к Украине благосклонен.

– В любом случае украинские болельщики на позитиве?
– Первая игра – это всегда неизвестность. Мы победили и с большой долей вероятности уже можно сказать, что подопечные Дмитрия Михайленко выйдут из группы, а это, на мой взгляд, будет считаться неплохим результатом.

По теме:
Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
Олег Федорчук сборная Украины по футболу U-20 Дмитрий Михайленко сборная Южной Кореи по футболу U-20 Артур Шах Александр Пищур-младший Геннадий Синчук Ярослав Караман Даниил Кревсун Владислав Крапивцов чемпионат мира по футболу U-20
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
