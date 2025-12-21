Диего СИМЕОНЕ – о матче с Жироной: «Контролировать игру тяжело»

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выездного матча против «Жироны» в 17-м туре Ла Лиги, в котором «матрасники» уверенно победили со счетом 3:0.

«У нас всегда есть над чем работать. Мы должны постоянно совершенствоваться, корректировать ситуации, которые нужны команде. Мы хорошо прессингуем на половине поля соперника, но это также создает риски. Их контратаки не всегда легко контролировать. Это решалось больше индивидуальными действиями, чем командными. Прессинг на высокой позиции сложен, и нам придется подстраиваться, если хотим продолжать играть так. Иногда будем играть высоко, иногда отступать – что не всегда нравится.

Хочу подчеркнуть, что прогресс был от меньшего к большему, команда находится на подъеме. Надеюсь, мы сможем сохранить этот уровень. Это будет непросто, ведь наши соперники дома и в гостях конкурентоспособны, и нам придется постоянно стараться поддерживать этот уровень.

Помогли замены? Я считаю, что замены всегда помогают сделать шаг вперед и пытаться контролировать матч. Это непросто, потому что соперник тоже играет. При счете 1:0 у нас был отличный сейв Облака, который стал следствием фола Коке. А затем сейв при 2:0 – снова Облак. Соперники играют, и контролировать весь матч всегда тяжело.

Серлот? Алекс, как я всегда говорю, очень важный игрок для нас. В последнее время он чувствует себя более вовлеченным и значимым. Это не значит, что раньше он не был важен, но сейчас он ощущает себя более вовлеченным и вносит заметный вклад. Это видно по тому, как он бегает, прорывает оборону, прессингует и создает игровые ситуации, которые отличаются от того, что дают Антуан, Хулиан или Распадори.

Год прошел словно посередине: половина прошлого сезона уже позади, сейчас мы на середине этого. В прошлом сезоне мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге нам не хватало решительности и уверенности, чтобы понять, что 100% усилий недостаточно для достижения цели.

Я убежден: когда вижу, как «Реал» и «Барселона» иногда играют не лучшим образом, 100% тоже недостаточно – нужно отдавать 110–120%. Мы этого не смогли, поэтому остались на той позиции, где были в последнее время.

Команда вышла из сложного старта сезона, когда мы не видели того, чего хотели. Критики, мы, игроки – все хотели развития. К счастью, работа, вера, убежденность, уверенность и четкое понимание целей дали нам спокойствие двигаться дальше и вернуться туда, где можем конкурировать. И даже 100% для этого недостаточно», – заявил Симеоне.