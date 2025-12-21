Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ – о матче с Жироной: «Контролировать игру тяжело»
Испания
21 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 21 декабря 2025, 22:40
164
0

Диего СИМЕОНЕ – о матче с Жироной: «Контролировать игру тяжело»

Тренер мадридского «Атлетико» поделился мыслями после победы

21 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 21 декабря 2025, 22:40
164
0
Диего СИМЕОНЕ – о матче с Жироной: «Контролировать игру тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги выездного матча против «Жироны» в 17-м туре Ла Лиги, в котором «матрасники» уверенно победили со счетом 3:0.

«У нас всегда есть над чем работать. Мы должны постоянно совершенствоваться, корректировать ситуации, которые нужны команде. Мы хорошо прессингуем на половине поля соперника, но это также создает риски. Их контратаки не всегда легко контролировать. Это решалось больше индивидуальными действиями, чем командными. Прессинг на высокой позиции сложен, и нам придется подстраиваться, если хотим продолжать играть так. Иногда будем играть высоко, иногда отступать – что не всегда нравится.

Хочу подчеркнуть, что прогресс был от меньшего к большему, команда находится на подъеме. Надеюсь, мы сможем сохранить этот уровень. Это будет непросто, ведь наши соперники дома и в гостях конкурентоспособны, и нам придется постоянно стараться поддерживать этот уровень.

Помогли замены? Я считаю, что замены всегда помогают сделать шаг вперед и пытаться контролировать матч. Это непросто, потому что соперник тоже играет. При счете 1:0 у нас был отличный сейв Облака, который стал следствием фола Коке. А затем сейв при 2:0 – снова Облак. Соперники играют, и контролировать весь матч всегда тяжело.

Серлот? Алекс, как я всегда говорю, очень важный игрок для нас. В последнее время он чувствует себя более вовлеченным и значимым. Это не значит, что раньше он не был важен, но сейчас он ощущает себя более вовлеченным и вносит заметный вклад. Это видно по тому, как он бегает, прорывает оборону, прессингует и создает игровые ситуации, которые отличаются от того, что дают Антуан, Хулиан или Распадори.

Год прошел словно посередине: половина прошлого сезона уже позади, сейчас мы на середине этого. В прошлом сезоне мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге нам не хватало решительности и уверенности, чтобы понять, что 100% усилий недостаточно для достижения цели.

Я убежден: когда вижу, как «Реал» и «Барселона» иногда играют не лучшим образом, 100% тоже недостаточно – нужно отдавать 110–120%. Мы этого не смогли, поэтому остались на той позиции, где были в последнее время.

Команда вышла из сложного старта сезона, когда мы не видели того, чего хотели. Критики, мы, игроки – все хотели развития. К счастью, работа, вера, убежденность, уверенность и четкое понимание целей дали нам спокойствие двигаться дальше и вернуться туда, где можем конкурировать. И даже 100% для этого недостаточно», – заявил Симеоне.

По теме:
КОНТЕ: «Всегда помнят только тех, кто выиграл»
ИТАЛЬЯНО: «Хотел бы, чтоб мою Болонью помнили как большую команду прошлого»
В Реале определились с матчем, который станет решающим для будущего Алонсо
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Ла Лига Жирона - Атлетико Диего Симеоне
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Футбол | 21 декабря 2025, 20:27 4
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд
Дьяволы без огня. Астон Вилла одолела МЮ, выиграв 10-й матч подряд

Победу хозяевам поля принес дубль Моргана Роджерса

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21 декабря 2025, 14:08 7
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Футбол | 21.12.2025, 22:37
В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21.12.2025, 09:45
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем