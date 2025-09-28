День сенсаций. Тоттенхэм спасся против последней команды АПЛ

В субботу, 27 сентября, прошел поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли лондонский «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча завершилась вничью 1:1. «Волки» вышли вперед в матче на 54-й минуте благодаря голу Сантьяго Буэно. Отыгрались подопечные Томаса Франка только на 90+4 минуте – автором гола стал Жоау Палинья.

«Вулверхэмптон» набрал свое первое очко в чемпионате и занимает последнее место в таблице АПЛ, у «шпор» пока 11 очков и третья позиция.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Палинья, 90+4 – Буэно, 54.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ