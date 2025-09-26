Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
27.09.2025 22:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 сентября в 22:00 по Киеву

ФК Тоттенхэм

В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Очень хорошо начала сезон лондонская команда. За 5 поединков Премьер-лиги коллектив одержал 3 победы над «Бернли», «Ман Сити» и «Вест Хэмом», сыграл вничью с «Брайтоном» и потерпел поражение против «Борнмута». С 10 баллами на счету «шпоры» занимают 3-ю строчку турнирной таблицы.

Путь в Лиге чемпионов лондонцы начали с минимальной победы над Вильярреалом. В Кубке английской лиги «Тоттенхэм» 3:0 разгромил «Донкастер» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Вулверхэмптон

А вот «волки» совсем разочаровывают – за 5 матчей Премьер-лиги команда не одержала ни одной победы и даже не сыграла вничью. Коллектив проиграл «Ман Сити», «Борнмуту», «Эвертону», «Ньюкаслу» и «Лидсу», поэтому с 0 очками на счету занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата.

Однако в Кубке английской лиги клуб выступает неплохо. «Волкам» уже удалось выбить «Вест Хэм» и «Эвертонон» и квалифицироваться в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество находится на стороне «Вулверхэмптона». За этот период волки одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.

В последний раз «Тоттенхэм» побеждал в этом противостоянии в августе 2022 года.

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» пропустил 12 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • В последних 7 поединках «Вулверхэмптон» лишь раз сохранил ворота сухими.
  • В последних 4-х играх «Тоттенхэм» трижды сохранил ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Палинья, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус

Вулверхэмптон: Джонстон – Буэну, Тоти, Крейчи, Чачуа – Москера, Гомес, Мунетси – Ариас, Ларсен, Хван

Прогноз

Я поставлю на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.51.

Победа Тоттенхэма 1.51
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
