В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Очень хорошо начала сезон лондонская команда. За 5 поединков Премьер-лиги коллектив одержал 3 победы над «Бернли», «Ман Сити» и «Вест Хэмом», сыграл вничью с «Брайтоном» и потерпел поражение против «Борнмута». С 10 баллами на счету «шпоры» занимают 3-ю строчку турнирной таблицы.

Путь в Лиге чемпионов лондонцы начали с минимальной победы над Вильярреалом. В Кубке английской лиги «Тоттенхэм» 3:0 разгромил «Донкастер» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Вулверхэмптон

А вот «волки» совсем разочаровывают – за 5 матчей Премьер-лиги команда не одержала ни одной победы и даже не сыграла вничью. Коллектив проиграл «Ман Сити», «Борнмуту», «Эвертону», «Ньюкаслу» и «Лидсу», поэтому с 0 очками на счету занимает последнее место турнирной таблицы чемпионата.

Однако в Кубке английской лиги клуб выступает неплохо. «Волкам» уже удалось выбить «Вест Хэм» и «Эвертонон» и квалифицироваться в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество находится на стороне «Вулверхэмптона». За этот период волки одержали 4 победы и 1 раз сыграли вничью.

В последний раз «Тоттенхэм» побеждал в этом противостоянии в августе 2022 года.

Интересные факты

«Вулверхэмптон» пропустил 12 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й самый плохой результат среди всех команд.

В последних 7 поединках «Вулверхэмптон» лишь раз сохранил ворота сухими.

В последних 4-х играх «Тоттенхэм» трижды сохранил ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Палинья, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус

Вулверхэмптон: Джонстон – Буэну, Тоти, Крейчи, Чачуа – Москера, Гомес, Мунетси – Ариас, Ларсен, Хван

Прогноз

Я поставлю на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.51.