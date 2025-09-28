Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Тренер Тоттенхэма сказал, чего не хватило команде в матче с Вулверхэмптоном

Томас Франк высказался о ничейном матче «шпор» в АПЛ

Тренер Тоттенхэма сказал, чего не хватило команде в матче с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подвел итоги матча шестого тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона», в котором его подопечные спаслись в последние минуты и вырвали ничью (1:1).

«Прежде всего, я бы очень хотел выиграть. Ожидания перед матчем были такими: мы играем против «Вулверхэмптона», и я еще до игры ясно говорил, что последние пять раз мы не смогли их обыграть, а теперь уже шесть – и это огорчает. Это также показывает, что Премьер-лига безжалостна и очень сложна. Никогда не знаешь, чего ожидать.

Меня устроил первый тайм. Я чувствовал, что это была хорошая игра: мы контролировали матч, ничего не отдавали сопернику, создали два-три момента, отмененный гол, возможно, пенальти. Также мы попадали в опасные ситуации, но не создали еще два-три момента и не забили тот гол.

Второй тайм начался неплохо, но после их гола я почувствовал, что мы потеряли структуру и хладнокровие, чтобы контролировать игру. Усилия и менталитет игроков заслуживают похвалы – это было очень важно.

Также важно, что болельщики поддерживали нас до конца. В итоге мы получили заслуженное очко. Да, мы хотели бы выиграть, но если не выходит – не проигрывать и сохранить немного положительного импульса», – сказал Франк.

Тоттенхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Томас Франк пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
