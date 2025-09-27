Ноттингем Форест с Зинченко потерпел сенсационное поражение в АПЛ

В субботу, 27 сентября, прошел матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Сандерленд».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неожиданно победу в матче одержал новичок АПЛ «Сандерленд» – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Омар Альдерете.

Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

После шести туров у «Ноттингем Форест» пять очков, а «Сандерленд» уже успел набрать 11 очков и поднялся на третью строчку.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1

Гол: Альдерете, 38.

Ноттингем Форест – Селс, Зинченко, Уильямс, Морато, Миленкович, Андерсон, Домингес (Гиббс-Уэйт 46), Макати (Хэдсон-Одой 60), Ндое (Жезус 60), Баква (Хэтчинсон 72), Вуд (Калимуэндо 90).

Сандерленд – Руфс, Масуаку (Гертрейда 59), Хьюм, Альдерете, Мукиеле, Садики, Джака, Ле Фе (Беллард 75), Тальби (Аденгра 85), Ригг (Траоре 59), Изидор (Бробби 85).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ