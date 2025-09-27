Ноттингем Форест с Зинченко потерпел сенсационное поражение в АПЛ
«Лесники» проиграли «Сандерленду»
В субботу, 27 сентября, прошел матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Сандерленд».
Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Неожиданно победу в матче одержал новичок АПЛ «Сандерленд» – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Омар Альдерете.
Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
После шести туров у «Ноттингем Форест» пять очков, а «Сандерленд» уже успел набрать 11 очков и поднялся на третью строчку.
АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.
Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1
Гол: Альдерете, 38.
Ноттингем Форест – Селс, Зинченко, Уильямс, Морато, Миленкович, Андерсон, Домингес (Гиббс-Уэйт 46), Макати (Хэдсон-Одой 60), Ндое (Жезус 60), Баква (Хэтчинсон 72), Вуд (Калимуэндо 90).
Сандерленд – Руфс, Масуаку (Гертрейда 59), Хьюм, Альдерете, Мукиеле, Садики, Джака, Ле Фе (Беллард 75), Тальби (Аденгра 85), Ригг (Траоре 59), Изидор (Бробби 85).
