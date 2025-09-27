Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем Форест с Зинченко потерпел сенсационное поражение в АПЛ
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
27.09.2025 19:30 – FT 0 : 1
Сандерленд
Англия
27 сентября 2025, 21:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:37
1201
4

Ноттингем Форест с Зинченко потерпел сенсационное поражение в АПЛ

«Лесники» проиграли «Сандерленду»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 27 сентября, прошел матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Сандерленд».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неожиданно победу в матче одержал новичок АПЛ «Сандерленд» – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Омар Альдерете.

Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

После шести туров у «Ноттингем Форест» пять очков, а «Сандерленд» уже успел набрать 11 очков и поднялся на третью строчку.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1
Гол: Альдерете, 38.

Ноттингем Форест – Селс, Зинченко, Уильямс, Морато, Миленкович, Андерсон, Домингес (Гиббс-Уэйт 46), Макати (Хэдсон-Одой 60), Ндое (Жезус 60), Баква (Хэтчинсон 72), Вуд (Калимуэндо 90).

Сандерленд – Руфс, Масуаку (Гертрейда 59), Хьюм, Альдерете, Мукиеле, Садики, Джака, Ле Фе (Беллард 75), Тальби (Аденгра 85), Ригг (Траоре 59), Изидор (Бробби 85).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dimonchik
Такий повинен бути заголовок: Ноттінгем у складі із дніщем, очікуванно програв сильнішому сопернику
Ответить
0
Перший Серед Рівних
В чому сенсація? 
Ответить
0
Viktor Shuper
дніщенський дегенеративний тренер. його треба гнати з команди тупо сраною мітлою
Ответить
0
TarasTaras94
В цьому весь Постекоглу. Але насправді то команда мала ініціативу до пропущеного м'яча у першому таймі та особливо другому. А пропущений гол це просто цирк бо забитий після мабуть найбільш абсурдного штрафного який я бачив. Штрафний поставили за обороні наче б то симуляцію в обороні! коли гравець виносив м'яч. Ну тобто опорник перший на м'ячі щічкою виносить м'яч, а суперник не вистагає і летить прямою ногою але не встигає зіграти що по м'ячу, що можливо по супернику. Так от арбітр дає небезпечний штрафний і жовту на користь гравця який не то що по м'ячу не грає, так ще небезпечно викидає ногу. Ну це абсурд 
Ответить
-1
