Ноттингем Форест

В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ноттингем

Не в очень хорошей форме находится команда Александра Зинченко в начале сезона. За 5 поединков в Премьер-лиге коллектив смог победить только «Брентфорд», сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и «Бернли» и потерпел поражение от «Арсенала» и «Вест Гема». 5 набранных очков позволяют «лесникам» находиться на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата.

Из Кубка английской лиги «Ноттингем» вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Свонси», а в 1-м туре Лиги Европы сыграл вничью 2:2 с «Бетисом».

Сандерленд

Новичок чемпионата после расхода более 200 миллионов евро летом показывает достаточно неплохие результаты. В Премьер-лиге клуб смог одержать победы над «Вест Гэмом» и «Брентфордом», сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и «Астон Виллой», а единственный раз потерпел поражение в игре против «Бернли». С 8 баллами на счету «черные коты» занимают 7-е место турнирной таблицы чемпионата.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Личные встречи

В последний раз клубы встречались в очных играх еще в сезоне Чемпионшипа 2017/18. Тогда каждая из команд одержала 1 минимальную победу над оппонентом.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Ноттингема» длится уже 6 поединков во всех турнирах.

«Ноттингем» пропустил 9 голов в текущем сезоне чемпионата – 4-й самый плохой результат среди всех команд.

«Сандерленд» пропускал первым в 4-х из 5 последних играх.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Зинченко, Морату, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Сангаре – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Ндое – Вуд

Сандерленд: Роэфс – Масуаку, Альдерете, Мукиэле, Хьюм – Садики, Джака, Ригг – Ле Фе, Исидор, Тальби

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.92.