Ноттингем Форест

Ноттингем – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 27 сентября в 19:30 по Киеву
В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Ноттингем
Не в очень хорошей форме находится команда Александра Зинченко в начале сезона. За 5 поединков в Премьер-лиге коллектив смог победить только «Брентфорд», сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и «Бернли» и потерпел поражение от «Арсенала» и «Вест Гема». 5 набранных очков позволяют «лесникам» находиться на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата.
Из Кубка английской лиги «Ноттингем» вылетел еще на стадии 1/16 финала от «Свонси», а в 1-м туре Лиги Европы сыграл вничью 2:2 с «Бетисом».
Сандерленд
Новичок чемпионата после расхода более 200 миллионов евро летом показывает достаточно неплохие результаты. В Премьер-лиге клуб смог одержать победы над «Вест Гэмом» и «Брентфордом», сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и «Астон Виллой», а единственный раз потерпел поражение в игре против «Бернли». С 8 баллами на счету «черные коты» занимают 7-е место турнирной таблицы чемпионата.
С Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».
Личные встречи
В последний раз клубы встречались в очных играх еще в сезоне Чемпионшипа 2017/18. Тогда каждая из команд одержала 1 минимальную победу над оппонентом.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Ноттингема» длится уже 6 поединков во всех турнирах.
- «Ноттингем» пропустил 9 голов в текущем сезоне чемпионата – 4-й самый плохой результат среди всех команд.
- «Сандерленд» пропускал первым в 4-х из 5 последних играх.
Возможные стартовые составы
Ноттингем: Селс – Зинченко, Морату, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Сангаре – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Ндое – Вуд
Сандерленд: Роэфс – Масуаку, Альдерете, Мукиэле, Хьюм – Садики, Джака, Ригг – Ле Фе, Исидор, Тальби
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.92.
19:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 27 сентября в 17:15 по Киеву
Ветеран – о поведении Дубинчака