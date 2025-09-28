Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1. Разминка перед Динамо. Видео голов
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
27.09.2025 19:30 – FT 0 : 1
Сандерленд
Англия
28 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 28 сентября 2025, 02:58
93
0

Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1. Разминка перед Динамо. Видео голов

Команды встречались в 6-м туре АПЛ

28 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 28 сентября 2025, 02:58
93
0
Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1. Разминка перед Динамо. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где Кристал Пелас встретился с Ливерпулем.

Хозяева поля смогли забить скорый мяч в ворота чемпионов страны. Подопечные Слота сравняли под занавес матча, но игроки Кристал Пелас нашли силы и выиграть матч.

В четверг Кристал Пелас сыграет против киевского Динамо в матче Лиги конференций.

«Ноттингем» на своем поле уступил «Сандерленду». Гости отличились единственным голом еще в первом тайме, но этого было достаточно.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября

Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сарр, 9, Нкетиа, 90+7 – Кьеза, 87

Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1

Гол: Альдерете, 38

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Альдерете (Сандерленд), асcист Гранит Джака.
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
