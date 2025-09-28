Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1. Разминка перед Динамо. Видео голов
Команды встречались в 6-м туре АПЛ
В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где Кристал Пелас встретился с Ливерпулем.
Хозяева поля смогли забить скорый мяч в ворота чемпионов страны. Подопечные Слота сравняли под занавес матча, но игроки Кристал Пелас нашли силы и выиграть матч.
В четверг Кристал Пелас сыграет против киевского Динамо в матче Лиги конференций.
«Ноттингем» на своем поле уступил «Сандерленду». Гости отличились единственным голом еще в первом тайме, но этого было достаточно.
АПЛ. 6-й тур, 27 сентября
Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1
Голы: Сарр, 9, Нкетиа, 90+7 – Кьеза, 87
Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1
Гол: Альдерете, 38
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 27 сентября в 18:00
Олег Федорчук считает, что сборная Украины U-20 с большой долей вероятности выйдет из группы