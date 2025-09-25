Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Црвена Звезда (Сербия) и Селтик (Шотландия) сыграли вничью (1:1).

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме.

Сначала у гостей забил Келечи Ихеаначо, а затем Марко Арнаутович сравнял счет для хозяев поля.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55

Видео голов и обзор матча