Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Црвена Звезда
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
Селтик
Лига Европы
25 сентября 2025, 13:57 |
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Црвена Звезда (Сербия) и Селтик (Шотландия) сыграли вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме.

Сначала у гостей забил Келечи Ихеаначо, а затем Марко Арнаутович сравнял счет для хозяев поля.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55

Видео голов и обзор матча

По теме:
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках уже составляет 13 матчей
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Фрайбург – Базель – 2:1. Остерхаге и Эггештайн. Видео голов и обзор
Селтик Црвена Звезда Лига Европы Марко Арнаутович Келечи Ихеаначо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
