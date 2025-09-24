Црвена Звезда – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву
В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Црвена Звезда
Многолетний гегемон Сербии готов продлить свою доминацию и в текущем сезоне. За 7 поединков национального чемпионата коллектив набрал 21 очко и пока занимает 1 место, опережая ближайшего конкурента на 2 балла и имея игру в запасе.
В Лигу Европы клуб попал из-за поражения против «Пафоса» в финале квалификации Лиги чемпионов. Перед этим коллектив также одолел «Линкольн» и «Лех».
Селтик
В текущем сезоне Премьер-лиги Шотландии коллектив завоевал 13 зачетных пунктов после 5 игр и пока занимает 1-е место турнирной таблицы, опережая своего ближайшего конкурента благодаря лучшим дополнительным показателям. В кубке страны «Селтик» смог добраться до полуфинала, где уже в начале ноября встретится с «Рейнджерс».
В Лигу Европы шотландцы попали после поражения в серии пенальти финального матча отбора ЛЧ против «Кайрата».
Личные встречи
Клубы никогда не играли между собой в очных играх.
Интересные факты
- «Црвена Звезда» забила 30, а пропустила всего 5 мячей в сербской лиге – лучшие показатели у всех лиги.
- За 9 игр нового сезона «Селтик» пропустил всего 1 мяч.
- В основное время «Селтик» одержали 4 победы в 5 последних выездных иннах.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68.
