Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Црвена Звезда – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Црвена Звезда
24.09.2025 22:00 - : -
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 00:10 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:15
35
0

Црвена Звезда – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву

24 сентября 2025, 00:10 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:15
35
0
Црвена Звезда – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Селтик

В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Црвена Звезда

Многолетний гегемон Сербии готов продлить свою доминацию и в текущем сезоне. За 7 поединков национального чемпионата коллектив набрал 21 очко и пока занимает 1 место, опережая ближайшего конкурента на 2 балла и имея игру в запасе.

В Лигу Европы клуб попал из-за поражения против «Пафоса» в финале квалификации Лиги чемпионов. Перед этим коллектив также одолел «Линкольн» и «Лех».

Селтик

В текущем сезоне Премьер-лиги Шотландии коллектив завоевал 13 зачетных пунктов после 5 игр и пока занимает 1-е место турнирной таблицы, опережая своего ближайшего конкурента благодаря лучшим дополнительным показателям. В кубке страны «Селтик» смог добраться до полуфинала, где уже в начале ноября встретится с «Рейнджерс».

В Лигу Европы шотландцы попали после поражения в серии пенальти финального матча отбора ЛЧ против «Кайрата».

Личные встречи

Клубы никогда не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

  • «Црвена Звезда» забила 30, а пропустила всего 5 мячей в сербской лиге – лучшие показатели у всех лиги.
  • За 9 игр нового сезона «Селтик» пропустил всего 1 мяч.
  • В основное время «Селтик» одержали 4 победы в 5 последних выездных иннах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Црвена Звезда
24 сентября 2025 -
22:00
Селтик
Тотал больше 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фрайбург – Базель. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Мальме – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Брага – Фейерноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Црвена Звезда Селтик Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
Футбол | 23 сентября 2025, 19:55 24
У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной

Наставник сконцентрирован над тем, чтобы вывести Украину на ЧМ-2026

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23 сентября 2025, 07:35 5
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу

Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора

Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23.09.2025, 13:32
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23.09.2025, 07:08
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Футбол | 24.09.2025, 00:25
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Теренс Кроуфорд потерял титул чемпиона мира. Известна причина
Теренс Кроуфорд потерял титул чемпиона мира. Известна причина
22.09.2025, 01:56
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
23.09.2025, 20:35 67
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем