В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Селтиком». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Црвена Звезда

Многолетний гегемон Сербии готов продлить свою доминацию и в текущем сезоне. За 7 поединков национального чемпионата коллектив набрал 21 очко и пока занимает 1 место, опережая ближайшего конкурента на 2 балла и имея игру в запасе.

В Лигу Европы клуб попал из-за поражения против «Пафоса» в финале квалификации Лиги чемпионов. Перед этим коллектив также одолел «Линкольн» и «Лех».

Селтик

В текущем сезоне Премьер-лиги Шотландии коллектив завоевал 13 зачетных пунктов после 5 игр и пока занимает 1-е место турнирной таблицы, опережая своего ближайшего конкурента благодаря лучшим дополнительным показателям. В кубке страны «Селтик» смог добраться до полуфинала, где уже в начале ноября встретится с «Рейнджерс».

В Лигу Европы шотландцы попали после поражения в серии пенальти финального матча отбора ЛЧ против «Кайрата».

Личные встречи

Клубы никогда не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

«Црвена Звезда» забила 30, а пропустила всего 5 мячей в сербской лиге – лучшие показатели у всех лиги.

За 9 игр нового сезона «Селтик» пропустил всего 1 мяч.

В основное время «Селтик» одержали 4 победы в 5 последних выездных иннах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68.