Лига Европы
Црвена Звезда
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
Селтик
Лига Европы
25 сентября 2025, 04:35 |
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду

Сербская и шотландская команды расписали ничью со счетом 1:1 на старте Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября шотландский Селтик в Белграде стартовал в основном этапе Лиги Европы с ничьей против сербского клуба Црвены Звезды.

Игра завершилась со счетом 1:1. За хозяев забил Марко Арнаутович, а у гостей отличился Келечи Ихеаначо.

Црвена Звезда начала еврокубковую кампанию с Q4 Лиги чемпионов – в четвертом раунде сербов наказал Пафос. Селтик сразу же попал в четвертый круг отбора ЛЧ, где сенсационно вылетел от Кайрата.

Во втором туре ЛЕ Црвена Звезда сыграет против Порту, а Селтик поборется с Брагой.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Црвена Звезда), асcист Франклин Тебо.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Селтик), асcист Беньямин Нюгрен.
