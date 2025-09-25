ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Сербская и шотландская команды расписали ничью со счетом 1:1 на старте Лиги Европы
24 сентября шотландский Селтик в Белграде стартовал в основном этапе Лиги Европы с ничьей против сербского клуба Црвены Звезды.
Игра завершилась со счетом 1:1. За хозяев забил Марко Арнаутович, а у гостей отличился Келечи Ихеаначо.
Црвена Звезда начала еврокубковую кампанию с Q4 Лиги чемпионов – в четвертом раунде сербов наказал Пафос. Селтик сразу же попал в четвертый круг отбора ЛЧ, где сенсационно вылетел от Кайрата.
Во втором туре ЛЕ Црвена Звезда сыграет против Порту, а Селтик поборется с Брагой.
Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября
Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1
Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
