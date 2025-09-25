ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду

24 сентября шотландский Селтик в Белграде стартовал в основном этапе Лиги Европы с ничьей против сербского клуба Црвены Звезды.

Игра завершилась со счетом 1:1. За хозяев забил Марко Арнаутович, а у гостей отличился Келечи Ихеаначо.

Црвена Звезда начала еврокубковую кампанию с Q4 Лиги чемпионов – в четвертом раунде сербов наказал Пафос. Селтик сразу же попал в четвертый круг отбора ЛЧ, где сенсационно вылетел от Кайрата.

Во втором туре ЛЕ Црвена Звезда сыграет против Порту, а Селтик поборется с Брагой.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия) – 1:1

Голы: Арнаутович, 65 – Ихеаначо, 55

