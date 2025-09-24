Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Лига Европы
Мидтьюлланд
24.09.2025 19:45 – FT 2 : 0
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 21:50 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:21
130
0

Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы

Датская команда переиграла Штурм со счетом 2:0 в первом туре еврокубка

24 сентября 2025, 21:50 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:21
130
0
Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Датская команда Мидтьюлланд успешно стартовал в новом сезоне Лиги Европы.

В первом туре датчане переиграли австрийский Штурм со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч был забит на седьмой минуте. Франкулину поразил ворота прямым ударом со штрафного, но не без помощи голкипера соперников Оливера Кристенсена, который сыграл очень неудачно. В итоге в УЕФА записали этот мяч как автогол вратаря.

Второй гол на 89-й оформил Усман Диао. Диао забил ударом головой – Кристенсен снова грубо ошибся, не сумев словить довольно легкий мяч.

Мидтьюлланд первым добыл победу в ЛЕ 2025/26. Во втором туре датский клуб отправится в Англию на выездной поединок против Ноттингема Форест, а Штурм дома поборется против Рейнджерса.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия) – 2:0

Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Диао (Мидтьюлланд), асcист Араль Симсир.
7’
ГОЛ ! Автогол забил Оливер Кристенсен (Штурм Грац).
По теме:
Бетис – Ноттингем Форест. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стадион Олимпико в Риме является крупнейшим стадионом Лиги Европы 2025/26
Ницца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мидтьюлланд Штурм Грац автогол Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья
Футбол | 24 сентября 2025, 22:23 0
Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья
Юный украинец впервые попал в заявку на матч Ла Лиги. У его команды – ничья

Никита Александров находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом

Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24 сентября 2025, 16:18 20
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»

Педро Соареш раскрыл планы нового тренера Бенфики по отношению к украинцу

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
Бокс | 24.09.2025, 00:21
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем