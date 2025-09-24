Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы

Датская команда Мидтьюлланд успешно стартовал в новом сезоне Лиги Европы.

В первом туре датчане переиграли австрийский Штурм со счетом 2:0.

Первый мяч был забит на седьмой минуте. Франкулину поразил ворота прямым ударом со штрафного, но не без помощи голкипера соперников Оливера Кристенсена, который сыграл очень неудачно. В итоге в УЕФА записали этот мяч как автогол вратаря.

Второй гол на 89-й оформил Усман Диао. Диао забил ударом головой – Кристенсен снова грубо ошибся, не сумев словить довольно легкий мяч.

Мидтьюлланд первым добыл победу в ЛЕ 2025/26. Во втором туре датский клуб отправится в Англию на выездной поединок против Ноттингема Форест, а Штурм дома поборется против Рейнджерса.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия) – 2:0

Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

