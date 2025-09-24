Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Датская команда переиграла Штурм со счетом 2:0 в первом туре еврокубка
Датская команда Мидтьюлланд успешно стартовал в новом сезоне Лиги Европы.
В первом туре датчане переиграли австрийский Штурм со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый мяч был забит на седьмой минуте. Франкулину поразил ворота прямым ударом со штрафного, но не без помощи голкипера соперников Оливера Кристенсена, который сыграл очень неудачно. В итоге в УЕФА записали этот мяч как автогол вратаря.
Второй гол на 89-й оформил Усман Диао. Диао забил ударом головой – Кристенсен снова грубо ошибся, не сумев словить довольно легкий мяч.
Мидтьюлланд первым добыл победу в ЛЕ 2025/26. Во втором туре датский клуб отправится в Англию на выездной поединок против Ноттингема Форест, а Штурм дома поборется против Рейнджерса.
Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября
Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия) – 2:0
Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никита Александров находился в резервном составе Хетафе на игру с Алавесом
Педро Соареш раскрыл планы нового тренера Бенфики по отношению к украинцу