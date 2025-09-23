В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между датским «Митьюлландом» и австрийским «Штурмом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Мидтьюлланд

Сезон для команды стартовал довольно давно, еще 20 июля. В национальной лиге клуб успел провести 9 поединков, в которых завоевал 18 зачетных пунктов. Эти результаты позволяют «Митьюлланду» занимать 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера «Орхуса» на 2 балла.

Действующие вицечемпионы Дании начали выступления в Лиге Европы еще со стадии 2-го квалификационного раунда. Чтобы получить право выступать на основном этапе турнира «Митьюлланд» одолел «Хиберниан», «Фредрикстад» и «КуПС».

Штурм Грац

За 6 поединков текущего сезона австрийской Бундеслиги коллектив смог получить 12 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы соревнований. Расстояние от лидера на данный момент составляет 5 баллов, однако у «Штурма» есть 1 игра в запасе. В Кубке Австрии клуб дошел уже до стадии 1/8 финала, пройдя «Бишофсгофен» и «Ретис».

В Лигу Европы австрийцы попали из-за поражения в финальном, 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Там коллектив по сумме 2-х игр проиграл 6:2 против «Буде/Глимт».

Личные встречи

В официальных играх клубы играли между собой дважды – оба раза на групповом этапе Лиги Европы в 2020 году. Тогда в 1 матче 2:1 победил «Митьюлланд», а в другом минимальный выигрыш получил «Штурм».

Интересные факты

«Митьюлланд» забил 23 мяча в текущем сезоне чемпионата Дании – лучший результат среди всех команд.

«Штурм» пропустил всего 4 гола в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший показатель среди всех команд турнира.

«Митьюлланд» не проиграл ни одного домашнего поединка в этом сезоне – на счету клуба 3 ничьи и 5 побед.

Прогноз

Я поставлю на победу «Митьюлланда» с коэффициентом 1.76.