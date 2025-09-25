24.09.2025 19:45 – FT 2 : 0
Лига Европы25 сентября 2025, 12:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:55
83
0
Мидтьюлланд – Штурм – 2:0. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Мидтьюлланд (Дания) переиграл Штурм Грац (Австрия) со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы забили Оливер Кристенсен (курьезный автогол вратаря) и Усман Диао.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0
Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Диао (Мидтьюлланд), асcист Араль Симсир.
7’
ГОЛ ! Автогол забил Оливер Кристенсен (Штурм Грац).
