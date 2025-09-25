Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мидтьюлланд – Штурм – 2:0. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор
25 сентября 2025, 12:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:55
Мидтьюлланд – Штурм – 2:0. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Мидтьюлланд – Штурм – 2:0. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Мидтьюлланд (Дания) переиграл Штурм Грац (Австрия) со счетом 2:0.

Голы забили Оливер Кристенсен (курьезный автогол вратаря) и Усман Диао.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия) – 2:0

Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Диао (Мидтьюлланд), асcист Араль Симсир.
7’
ГОЛ ! Автогол забил Оливер Кристенсен (Штурм Грац).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
