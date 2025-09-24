ВИДЕО. Сухой лист и ляп вратаря: как забит первый гол в Лиге Европы 2025/26
Мидтьюлланд поразил ворота Штурма на 7-й минуте, с углового отличился Франкулину
24 сентября стартовал новый розыгрыш Лиги Европы.
Первый гол в сезоне 2025/26 второго по силе еврокубка был забит в матче Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия). Хозяева вышли вперед на седьмой минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ворота соперников прямым ударом с углового поразил Франкулину, оформив сухой лист. Но без помощи голкипера австрийской команды не обошлось – Оливер Кристенсен очень неудачно сыграл при попытке словить мяч.
Штурм оказался в Лиге Европы после того, как потерпел разгромное поражение от Буде-Глимта по сумме двух встреч (2:6) в противостоянии Q4 ЛЧ. А вот Мидтьюлланд стартовал со второго раунда отбора ЛЕ и на своем пути прошел Хиберниан, Фредрикстад и КуПС.
