Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Ноттингема на матч ЛЕ с Бетисом
Лига Европы
24 сентября 2025, 20:56 | Обновлено 24 сентября 2025, 21:13
508
0

Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Ноттингема на матч ЛЕ с Бетисом

Постекоглу выпустит украинца с первых минут, встреча начнется 24 сентября в 22:00

24 сентября 2025, 20:56 | Обновлено 24 сентября 2025, 21:13
508
0
Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Ноттингема на матч ЛЕ с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский левый защитник английской команды Ноттингем Форест Александр Зинченко начнет матч первого тура Лиги Европы 2025/26 против испанского Бетиса с первых минут.

Наставник лесников Ангелос Постекоглу выпустит украинца в старте. Поединок, который пройдет на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье, начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Знченко это будет дебютный поединок за Ноттингем в еврокубке. Летом она был арендован клубом у лондонского Арсенала. Изначально Александр не был в заявке команды на ЛЕ, однако после травмы нигерийского фулбека Ола Айны Ноттингем дозаявил украинца.

Отметим, что в старте Бетиса выйдет известный бразильский вингер Антони, который будет играть против Зинченко на фланге.

Стартовые составы на матч Бетис – Ноттингем Форест

По теме:
Известны стартовые составы на матч Ницца – Рома. Где Довбик?
Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ
Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Ангелос Постекоглу Александр Зинченко стартовые составы Ноттингем Форест Бетис Лига Европы Антони (Матеус дос Сантос)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24 сентября 2025, 10:10 58
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать  

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Футбол | 23 сентября 2025, 22:03 2
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча

Левый Берег уволил Андрея Гаврюшова

Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24.09.2025, 16:18
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 24.09.2025, 20:23
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем