Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Ноттингема на матч ЛЕ с Бетисом

Украинский левый защитник английской команды Ноттингем Форест Александр Зинченко начнет матч первого тура Лиги Европы 2025/26 против испанского Бетиса с первых минут.

Наставник лесников Ангелос Постекоглу выпустит украинца в старте. Поединок, который пройдет на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье, начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Знченко это будет дебютный поединок за Ноттингем в еврокубке. Летом она был арендован клубом у лондонского Арсенала. Изначально Александр не был в заявке команды на ЛЕ, однако после травмы нигерийского фулбека Ола Айны Ноттингем дозаявил украинца.

Отметим, что в старте Бетиса выйдет известный бразильский вингер Антони, который будет играть против Зинченко на фланге.

Стартовые составы на матч Бетис – Ноттингем Форест