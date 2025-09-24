Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ингулец разбил Подолье по пути в 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
Ингулец
24.09.2025 13:00 – FT 4 : 1
Подолье
24 сентября 2025, 15:44 | Обновлено 24 сентября 2025, 15:51
Ингулец разбил Подолье по пути в 1/8 финала Кубка Украины

Команды сыграли в 1/16 финала Кубка Украины

Ингулец разбил Подолье по пути в 1/8 финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

Ингулец в тяжелом матче обыграл Хмельницкое Подолье в 1/16 финала Кубка Украины, пробившись в 1/8 финала розыгрыша турнира.

Счет в матче открыли подопечные Сергея Ковальца. Голом на седьмой минуте отличился Евгений Профатило, подловив на ошибке защитника хозяев. Подопечные Василия Кобина смогли сравнять счет в конце первого тайма – на 43 минуте отличился Виталий Фарасеенко.

Во второй половине игры команды играли несколько осторожно. Больше контролировали игру подопечные Сергея Ковальца, но дикая ошибка голкипера хмельницкого клуба Ивана Пономаренко подарила пропуск в следующий раунд подопечным Василия Кобина – голом на 77 минуте отличился Илья Гаджук. Еще один гол забил Никита День на 90+3, а точный счет установил Евгений Янович на 90+4.

Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября

Ингулец – Подолье – 2:1

Голы: Фарасеенко, 43, Гаджук, 77, Дзець, 90+3, Янович, 90+4 – Профатило, 7

