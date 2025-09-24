Ингулец разбил Подолье по пути в 1/8 финала Кубка Украины
Команды сыграли в 1/16 финала Кубка Украины
Ингулец в тяжелом матче обыграл Хмельницкое Подолье в 1/16 финала Кубка Украины, пробившись в 1/8 финала розыгрыша турнира.
Счет в матче открыли подопечные Сергея Ковальца. Голом на седьмой минуте отличился Евгений Профатило, подловив на ошибке защитника хозяев. Подопечные Василия Кобина смогли сравнять счет в конце первого тайма – на 43 минуте отличился Виталий Фарасеенко.
Во второй половине игры команды играли несколько осторожно. Больше контролировали игру подопечные Сергея Ковальца, но дикая ошибка голкипера хмельницкого клуба Ивана Пономаренко подарила пропуск в следующий раунд подопечным Василия Кобина – голом на 77 минуте отличился Илья Гаджук. Еще один гол забил Никита День на 90+3, а точный счет установил Евгений Янович на 90+4.
Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября
Ингулец – Подолье – 2:1
Голы: Фарасеенко, 43, Гаджук, 77, Дзець, 90+3, Янович, 90+4 – Профатило, 7
