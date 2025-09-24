Ингулец разбил хмельницкое Подолье, создав камбэк в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Подопечные Василия Кобина пропустили на 7 минуте, когда голом отличился Профатило. Но дальше голами отмечались только ребята Поворознюка: Фарасеенко, Гаджук, День и Янович установили окончательный счет в матче

Подопечные Василия Кобина достаточно легко квалифицировались в следующий розыгрыш Кубка Украины. Соперник команды из Петрова определился уже совсем скоро.

Кубок Украины. 1/16 финала, 24 сентября

Ингулец – Подолье – 4:1

Голы: Фарасеенко, 43, Гаджук, 77, Дзец, 90+3, Янович, 90+4 – Профатило, 7

Ингулец – Подолье – 4:1. Дикая ошибка голкипера. Видео голов и обзор