Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 13:00
В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Ингулец» – «Подолье». Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец» и начнется в 13:00.
Ингулец Петрово
«Ингулец» в прошлом сезоне выступал в УПЛ. Команда не намерена задерживаться в Первой лиге, и надеется побыстрее вернуться в элиту. В семи матчах чемпионата «Ингулец» одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Случилось оно в седьмом туре. Команда Василия Кобина на своем поле со счетом 2:3 уступила одесскому «Черноморцу».
В 1/32 Кубка Украины соперником «Ингульца» был аматорский клуб «Карбон». «Ингулец» одержал непростую победу со счетом 2:1.
Подолье Хмельницкий
«Подолье» в чемпионате пока не побеждало. Подопечные Сергея Ковальца потерпели четыре поражения и сыграли вничью с запорожским «Металлургом», «Пробоем» и «Викторией» Сумы.
В Кубке Украины «Подолье» встречалось с клубом «Скала 1911». Основное время поединка закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти «Подолье» победило со счетом 5:4.
Интересные факты
Трансферная стоимость игроков «Ингульца» превышает трансферную стоимость игроков «Подолья» более чем в два раза.
Личные встречи
Команды уже встречались в текущем сезоне. Поединок проходил на поле «Подолья» и закончился победой «Ингульца» со счетом 5:1.
Прогноз
В конце августа 2025 года команды в очной встрече забили на двоих шесть мячей. Возможен тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,81.
13:00
