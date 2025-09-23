В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Ингулец» – «Подолье». Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец» и начнется в 13:00.

Ингулец Петрово

«Ингулец» в прошлом сезоне выступал в УПЛ. Команда не намерена задерживаться в Первой лиге, и надеется побыстрее вернуться в элиту. В семи матчах чемпионата «Ингулец» одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Случилось оно в седьмом туре. Команда Василия Кобина на своем поле со счетом 2:3 уступила одесскому «Черноморцу».

В 1/32 Кубка Украины соперником «Ингульца» был аматорский клуб «Карбон». «Ингулец» одержал непростую победу со счетом 2:1.

Подолье Хмельницкий

«Подолье» в чемпионате пока не побеждало. Подопечные Сергея Ковальца потерпели четыре поражения и сыграли вничью с запорожским «Металлургом», «Пробоем» и «Викторией» Сумы.

В Кубке Украины «Подолье» встречалось с клубом «Скала 1911». Основное время поединка закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти «Подолье» победило со счетом 5:4.

Интересные факты

Трансферная стоимость игроков «Ингульца» превышает трансферную стоимость игроков «Подолья» более чем в два раза.

Личные встречи

Команды уже встречались в текущем сезоне. Поединок проходил на поле «Подолья» и закончился победой «Ингульца» со счетом 5:1.

Прогноз

В конце августа 2025 года команды в очной встрече забили на двоих шесть мячей. Возможен тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,81.