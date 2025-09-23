Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины
Ингулец
24.09.2025 13:00 - : -
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 сентября 2025, 15:53 | Обновлено 23 сентября 2025, 16:12
41
0

Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 13:00

23 сентября 2025, 15:53 | Обновлено 23 сентября 2025, 16:12
41
0
Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФК Черноморец

В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Ингулец» – «Подолье». Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец» и начнется в 13:00.

Ингулец Петрово

«Ингулец» в прошлом сезоне выступал в УПЛ. Команда не намерена задерживаться в Первой лиге, и надеется побыстрее вернуться в элиту. В семи матчах чемпионата «Ингулец» одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Случилось оно в седьмом туре. Команда Василия Кобина на своем поле со счетом 2:3 уступила одесскому «Черноморцу».

В 1/32 Кубка Украины соперником «Ингульца» был аматорский клуб «Карбон». «Ингулец» одержал непростую победу со счетом 2:1.

Подолье Хмельницкий

«Подолье» в чемпионате пока не побеждало. Подопечные Сергея Ковальца потерпели четыре поражения и сыграли вничью с запорожским «Металлургом», «Пробоем» и «Викторией» Сумы.

В Кубке Украины «Подолье» встречалось с клубом «Скала 1911». Основное время поединка закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти «Подолье» победило со счетом 5:4.

Интересные факты

Трансферная стоимость игроков «Ингульца» превышает трансферную стоимость игроков «Подолья» более чем в два раза.

Личные встречи

Команды уже встречались в текущем сезоне. Поединок проходил на поле «Подолья» и закончился победой «Ингульца» со счетом 5:1.

Прогноз

В конце августа 2025 года команды в очной встрече забили на двоих шесть мячей. Возможен тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
24 сентября 2025 -
13:00
Подолье
Тотал больше 2,5 1,81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Денгофф – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уже во второй раз. Матч Кубка Украины снова приостановлен
прогнозы Кубок Украины по футболу стартовые составы прогнозы на футбол Ингулец Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23 сентября 2025, 14:43 0
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 сентября и начнется в 22:30 по Киеву

Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Футбол | 23.09.2025, 14:03
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Бокс | 22.09.2025, 21:06
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 2
Футбол
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
22.09.2025, 06:46
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем