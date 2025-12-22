«Оно сразу видно». Поворознюк жестко прошелся по игрокам Динамо

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о футболистах киевского «Динамо»:

«Ну, это сразу видно: кто футбольный человек – тот понимает, что там что-то есть внутри коллектива. Что-то, где-то, как-то – эти дедушки, они уже свой вклад вносят: хотят – играют, хотят – не играют. Даете бабло – играем, не даете – не играем».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

