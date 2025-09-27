Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ
Кристиан попал в заявку команды U-20
Бывший футболист «Шахтера» Александр Кучер объяснил, почему сын легенды украинского футбола и президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан был включен в заявку сборной Украины U-20 на юношеский чемпионат мира
«Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Если его вызвали в сборную, значит заслужил. Он же играет за молодежную команду Уотфорда, не зря же, наверное, выступает. Это – выбор Дмитрия Михайленко», – сказал Кучер.
Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о Ярославе Ракицком и Евгении Хачериди.
