Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ

Бывший футболист «Шахтера» Александр Кучер объяснил, почему сын легенды украинского футбола и президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан был включен в заявку сборной Украины U-20 на юношеский чемпионат мира

«Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Если его вызвали в сборную, значит заслужил. Он же играет за молодежную команду Уотфорда, не зря же, наверное, выступает. Это – выбор Дмитрия Михайленко», – сказал Кучер.

