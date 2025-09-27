Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ
27 сентября 2025, 01:37
Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ

Кристиан попал в заявку команды U-20

27 сентября 2025, 01:37 |
Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ
УАФ. Кристиан Шевченко

Бывший футболист «Шахтера» Александр Кучер объяснил, почему сын легенды украинского футбола и президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан был включен в заявку сборной Украины U-20 на юношеский чемпионат мира

«Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Если его вызвали в сборную, значит заслужил. Он же играет за молодежную команду Уотфорда, не зря же, наверное, выступает. Это – выбор Дмитрия Михайленко», – сказал Кучер.

Ранее главный тренер «Черноморца» Александр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о Ярославе Ракицком и Евгении Хачериди.

Александр Кучер чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 Кристиан Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
trentreznor11
правильний заголовок: "Кучер не зміг пояснити, за які заслуги сина Шевченка викликали в збірну на ЧС"
MaximusOne
Ахахахаха 😂 Все з Кучером ясно, слабо правду сказати, ще один пристосуванець. 
